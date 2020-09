Rhodiola : aperçu des bienfaits de la plante

La rhodiola est une plante médicinale qui suscite grandement l’intérêt de la communauté scientifique. En phytothérapie, elle est notamment connue pour ses effets bénéfiques sur le stress, la fatigue et les capacités cérébrales. Dans cet article, vous découvrirez un aperçu des bienfaits de la rhodiola avec quelques références scientifiques à l’appui.

Rhodiola : quelle est cette plante ?

La rhodiola (rhodiola rosea), également appelée rhodiole, orpin rose, racine d’or et racine arctique, est une plante de la famille des crassulacées (crassulaceae). Il s’agit d’une plante vivace capable de vivre plusieurs années dans des conditions climatiques que beaucoup d’autres plantes ne pourraient tolérer, c’est certainement ce qui la rend si unique et si spécifique. En effet, la rhodiola s’épanouit à haute altitude, dans des sols secs et sableux des régions froides et montagneuses. Elle atteint généralement une hauteur de 30 à 70 cm et produit des fleurs jaunes qui la caractérisent (source).

La rhodiola est une plante médicinale utilisée depuis de très nombreuses années par différentes populations. Ses bienfaits figuraient déjà dans l’ouvrage « De Materia Medica » écrit par Dioscoride, un célèbre médecin grec de l’Antiquité. Cette même plante aurait également été utilisée par les Vikings pour augmenter leur endurance et leur force physique.

Quelques bienfaits de la rhodiola

La racine de rhodiola est surtout connue pour ses effets positifs sur le stress, les capacités cognitives ainsi que la fatigue (mentale et physique). La plante contient des principes actifs uniques. Les deux plus connus, et les plus étudiés, sont la rosavine et le salidroside (source). Ce dernier présente diverses propriétés biologiques et pharmacologiques qui attisent particulièrement la curiosité de la communauté scientifique. En effet, depuis de nombreuses années les scientifiques étudient les propriétés médicinales de ce composé actif. Les recherches lui confèrent des activités antioxydantes, antidépressives, anti-inflammatoires, immunomodulatrices, antidiabétiques... (source).

Rhodiola, stress et fatigue

La rhodiola est une plante adaptogène qui augmente la résistance de l’organisme face au stress. Il s’agit d’une substance adaptogène approuvée par le comité des médicaments à base de plantes (HMPC) de l’agence européenne des médicaments (EMA). Elle possède un mécanisme d’action unique : elle normalise la synthèse de cortisol (hormone du stress) et apporte de l’énergie en activant la synthèse d’ATP dans les mitochondries (source).

En ce qui concerne la posologie, une étude scientifique indique que l’extrait de rhodiola est sûr et efficace pour améliorer les symptômes du stress à une dose de 200 mg deux fois par jour pendant 4 semaines. En d’autres termes, un dosage quotidien de 400 mg d’extrait de rhodiola paraît adapté et bien toléré pour apporter des bienfaits contre le stress. Des améliorations ont été observées après 3 jours de traitement, puis de plus grandes améliorations ont été constatées après 1 semaine et 4 semaines (source).

Selon une étude menée auprès de 60 personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique, l’administration répétée d’extrait de rhodiola rosea exerce un effet anti-fatigue (source).

Une étude menée auprès de 100 personnes indique que la prise d’extrait de rhodiola, à raison de 2 x 200 mg pendant 8 semaines, a permis de constater une amélioration significative sur les symptômes liés à la fatigue. Les résultats de l’étude indiquent que la rhodiola peut être un traitement efficace chez les patients souffrant de fatigue chronique ou prolongée. Les plus grandes améliorations ont été constatées après une semaine de traitement (source).

En ce qui concerne le burn-out, les conclusions sont similaires : les vertus de la rhodiola semblent s'appliquer à cette pathologie. Une étude a mis en évidence l’efficacité de la rhodiole chez les patients atteints du syndrome d'épuisement professionnel, également appelé burn-out (source).

Rhodiola et fonctions cognitives

Au delà des effets sur les émotions, notamment sur le stress, plusieurs études scientifiques indiquent que la rhodiola est capable d’augmenter les capacités cognitives, à l’image d’un nootropique (ou nootrope). Des scientifiques ayant réalisé une revue systématique et une méta-analyse portant sur 36 études concluent que la plante pourrait effectivement améliorer l’apprentissage et la mémoire (source).

Une étude menée sur 60 hommes et femmes âgés de 20 à 55 ans est arrivé à la conclusion que la rhodiole exerce un effet anti-fatigue qui permet d’augmenter les performances mentales (source).

Une étude menée auprès d’étudiants, pendant une période d’examens, a également révélé l’efficacité de la rhodiola pour améliorer les performances physiques et mentales. La conclusion des spécialistes confirme l’efficacité de la plante par rapport au placebo, bien qu’ils pensent que la dose aurait pu être augmentée pour obtenir de meilleurs résultats. En effet, l'étude a été réalisée avec une prise de rhodiola à faibles doses (source).

Enfin, en 2020, une étude menée auprès de 50 adultes a montré que la rhodiola semble effectivement capable d’améliorer les capacités cognitives. Les résultats sont probants, bien que les scientifiques affirment qu'ils doivent être confirmés avec une étude randomisée en double aveugle, contrôlée par placebo. Le dosage utilisé était de 2 x 200 mg par jour, pendant 12 semaines (source).

La rhodiola est-elle dangereuse ?

La rhodiole est une plante considérée sécuritaire, c’est du moins ce qu’indique la plupart des études scientifiques menées sur des êtres humains. Néanmoins, par prudence, il est préférable de demander l’avis d’un médecin avant de consommer de la rhodiola rosea.