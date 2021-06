Sois cool, oh mon frère...

Cette chanson, écrite et chantée par un de mes amis, Thomy Valdes, a fait les beaux jours d’une radio iséroise, mais au-delà de ce sage message, il n’est pas inutile de se pencher sur la formule : « qui va lentement, va loin »... voire qui va lentement va bien.

A l’époque où on a l’impression que le temps s’accélère, il faudrait donc au contraire, lever le pied du champignon, et flâner au lieu de courir...

Qu’on en juge : savez-vous que l’un des promoteurs de la gymnastique, le journaliste Eugène Paz, est mort à l’âge de 66 ans, (lien) et que James Fuller Fix, l’écrivain qui a popularisé la course à pied est mort en faisant son jogging à l’âge de 52 ans ? lien

On n’a pas oublié non plus la mort tragique de Maradona à l’âge de 60 ans, même s’il est plus que probable que la pratique du foot ne soit pas responsable de sa disparition.

Et ne parlons pas de tous ces footballeurs, ou rugbymans, et autres sportifs, qui sont morts jeunes pendant la pratique de leur sport favori.

Marc-Vivien Foe, mort à 28 ans en demi-finale de la Coupe des Confédérations, Gregory Mertens, victime de « la mort subite du footballeur », mort à 24 ans, Tim Nicot, décédé à l’âge de 23 ans en plein match, Manute Ball, champion en NBA, mort à l’âge de 47 ans, Ruben Kruger, champion du monde de rugby, mort à 39 ans, Jonah Lomu, autre champion de rugby, mort à 40 ans...tout comme Norm Berryman, décédé suite à une crise cardiaque... il avait 42 ans, une grosse perte pour le rugby néo-zélandais, et quid de Marcel Verchère décédé à 27 ans, suite à un plaquage en plein saut...

Et quid de Jules Bianchi mort à 25 ans, ou Ayrton Senna, mort à 34 ans, tous deux champions en formule 1 ?...tout comme le célèbre Gilles Villeneuve, mort au volant de son bolide... il avait 32 ans... du vététiste Kelly McGarry, décédé à 33 ans alors qu’il faisait du vélo...

Le champion olympique, Mika Myllylä, est parti avec ses 6 médailles olympiques à 41 ans... et un autre champion olympique, Laurent Vidal, est décédé d’une crise cardiaque à 31 ans. lien

Alors on peut s’interroger sur le fait que les docteurs, et autres spécialistes de la santé, soient convaincus des bienfaits de l'exercice sportif ?

Nombreux sont ces experts qui affirment qu’il faut faire du sport pour vivre plus longtemps, se basant sur une étude qui assure que 15 minutes d’exercice par jour pourrait rallonger notre espérance de vie de 3 ans. lien

Profitons-en pour signaler qu’au contraire, la pratique de la télévision 6 heures par jour réduit notre vie de 5 ans. lien

Mais comparons les destins des animaux fétiches de ce bon La Fontaine, le lièvre et la tortue...

Alors que le premier passe son temps à courir, il a une espérance de vie qui dépasse rarement la dizaine d’année (lien), alors que la tortue peut vivre allègrement jusqu’à 150 ans. lien

D’autre part, une étude californienne assure que 2 verres de vin, ou de bière par jour, permet de vivre plus de 90 ans...(lien), même si les résultats de cette étude ont soulevé beaucoup de controverses, (lien) alors qu'une autre étude, assure que déguster un verre de vin stimule le cerveau. lien

Néanmoins, tous sont d’accord pour affirmer que c’est surtout l’excès qui est dangereux... et que l’on doit boire « avec modération »...

Allons un peu plus loin, des études convergentes nous apprennent pourtant que le whisky serait bon pour la santé... ce que ne dénierait certainement pas une certaine Grace Jones, née en 1906, à Liverpool et qui n'a jamais renoncé à son cher verre de whisky quotidien. lien

Elle nous a quitté à l’âge honorable de 112 ans. lien

Cette boisson, riche en antioxydants, est connue pour être l’une des seules à renforcer le cœur, en réduisant le risque de caillots sanguins. lien

Plus sérieusement, une autre piste a été étudiée, celle des lymphocytes T cytotoxiques, ces cellules immunitaires capable de tuer des cellules infectées, ou des cellules cancéreuses, des globules blancs, qui éliminent systématiquement toutes les cellules qui sont indésirables pour l’organisme. lien

Allons au Japon...

Le Dr Makoto Suzuki est l’auteur d’une étude portant sur les « centenaires d’Okinawa », cette petite ile qui intrigue tant de scientifiques, surpris d’y rencontrer beaucoup de centenaires, robustes, et en bonne santé.

Il assure avoir détecté 4 facteurs de longévité : la bonne alimentation, l’activité physique, l’auto-assistance, et l’entraide mutuelle...

Il s’interroge aussi sur ces « aliments miracles », que sont le Goya, sorte de concombre local, le loofah, espèce de courgette propre à cette ile, des patates douces de couleur violette riches en vitamines B,C,K... mais il a aussi constaté que les centenaires d’Okinawa consommaient peu de viande, et beaucoup de poissons, éliminant souvent les produits laitiers dans leur alimentation...et boivent beaucoup d’eau.

Ajoutons que ces japonais ont une philosophie de vie en phase avec la nature, et les flux d’énergie, avec patience, tolérance et résilience au programme. lien

L’eau, et surtout sa qualité, est aussi un facteur à ne pas négliger, s’il faut en croire le Dr Coanda, père de la dynamique des fluides, et prix Nobel, qui s’est penché sur ce phénomène de l’eau quasi miraculeuse de la vallée des Hunzas, dans l’Himalaya, ayant constaté les propriétés étrange de celle-ci : elle a une viscosité différente, une tension superficielle différente aussi, mais surtout, elle bout ou gèle à des températures différentes que l’eau « traditionnelle »...les habitants de cette vallée vivent en effet en très bonne santé, dépassant souvent le siècle de vie. lien

Mais l’eau ne semble pas être le seul facteur de la longévité des Hunzas...

Un scientifique, le docteur Mac Carrison, étudia avec soin cette population, car il avait découvert l’absence de maladies chez eux, la rapidité de cicatrisation des plaies, leur endurance et les performances physiques dont ils étaient capables...

Ils se nourrissent en grande partie de céréales, de fruits de saison, de légumes qu’ils mangent cru, ou très légèrement cuits, et font une utilisation importante d'abricots dont ils extraient une huile...

Quant à leur pain, le pain chapati, il est fabriqué uniquement de farine entière, quelle que soit la céréale utilisée (blé, millet, sarrasin, orge...). lien

On comprend donc aisément que la qualité de l’eau que nous buvons est primordiale, ainsi que celle des fruits et légumes que nous ingérons, et quand bien même nous en trouverions, quid de l’air que nous respirons et des fruits ou légumes qui sont à notre disposition ?

Au-delà de ça, il est temps de découvrir l’ouvrage du journaliste Carl Honoré, « éloge de la lenteur », que l’on peut résumer ainsi : comme l’agitation nous conduit à vivre en surface, sans approfondir nos expériences, nos moments de vie, l’attente a laissé place à l’impatience qui évince le plaisir du moment présent, et comme l’écrit l’auteur : « un monde authentiquement lent ne suppose rien moins qu’une révolution de nos modes de vie ».

Il nous faudrait donc comprendre ce qui nous pousse à la vitesse, afin de trouver le moyen de ralentir...

L’idée n’est pas nouvelle, Racine n’avait-il pas écrit « qui veut voyager loin ménage sa monture » ?

Carl Honoré évoque dans son livre le mouvement Citta Slow, lequel a émergé à Bra, siège de Slow Food...dans cette ville, 55 engagements ont été pris dans son manifeste : réduction du bruit, augmentation des espaces verts, hospitalité entre voisins, exclusion des voitures dans les centres-villes...et les villes adeptes de ce mouvement voient le chômage se réduire, et leur économie se dynamiser.

Mirande est l’une des villes adeptes de Citta Slow...lien

Il est y question de travailler moins pour vivre heureux.

La moindre minute de temps libre est comblée par la stimulation mentale, et la méditation y a trouvé sa juste place.... tout comme le tantrisme, une sorte de sexe lent, qui permet au corps humain de faire circuler l’énergie à travers les 7 chakras, de la zone génitale au sommet de la tête...lien

Comme l’écrivait Marie Surgers, finalement, plus que la destination, c’est le chemin qui importe. lien

Et comme dit mon vieil ami africain : « le voyage par la pensée, c’est du fuel économisé ».

Le dessin illustrant l'article est de Nonatzo

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

