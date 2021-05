Témoignage : je suis (presque) vacciné !

« Du reste, une décharge, même signée par moi, même sans pression, n’aurait aucune valeur juridique puisque la responsabilité du vaccin ou du médicament restera toujours assumée par le producteur du vaccin ou médicament ainsi que par les autorités sanitaires nationales ou internationales qui l’auront autorisé. »

Les producteurs ont commercialisé le vaccin à condition de se dégager de toute responsabilité si le vaccin entraîne des blessés ou des morts, de même pour le médecin qui vous administre la piqûre.

S’il vous arrive quoi que ce soit (ce que je ne souhaite pas) vous devrez en référer à l’ONIAM, puisque le vaccin est expérimental et non obligatoire, charge à vous de prouver que l’accident est bien dû aux effets du vaccin et non pas du à un problème de santé sous-jacent, et ça, c’est une autre paire de manches.