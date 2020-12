Tous piqués !

Les français étant parmi les peuples du monde les moins enthousiastes pour la vaccination, Macron envisage-t-il de rendre la vaccination obligatoire ?

Non, a-t-il affirmé, lors de son intervention du 24 novembre...lien

Pourtant un gros doute subsiste, puisque ce président n’a pas été avare de promesses qu’il n’a pas tenu, d’autant que d’autres voix discordantes se sont fait entendre au sein de son gouvernement, et ailleurs.

Au chapitre des promesses non tenues, on se souvient de la parole présidentielle de 2017 : « je ne toucherai pas aux retraites »...on sait ce qu’il en est. lien

« Je veux que plus personne ne dorme dans la rue »... caramba, encore raté. lien

Puis en mars 2020 : « il n’y aura pas de confinement total »...(lien) suivi de « je déconseille le port du masque », (lien), puis de : « il n’y aura pas de reconfinement » (lien) (octobre 2020)...alors que penser de : « le vaccin ne sera pas obligatoire » ?

Ainsi Gérard Larcher, président du Sénat, plaide pour l’imposition de la vaccination, et il n’est pas le seul. lien

François Barouin, affirme quant à lui, qu’il ne se fera pas vacciner... lien

Etrangement, Yannick Jadot, l’un des responsable des écologistes est pour... au grand dam de son mouvement... et dans « la France insoumise », la députée Caroline Fiat affirme c’est une fausse bonne idée. lien

Chacun fera son choix, mais beaucoup se posent la question, l’enjeu financier étant important, et c’est une litote.

A 10€ la dose, pour des milliards d’humains à vacciner, on comprend l’intérêt que les labos y trouvent. lien

N’y a-t-il pas trop de précipitation à proposer ces vaccins ? Seront-ils vraiment surs ?

De nombreux scientifiques ont lancés un cri d’alerte : « on n’a pas assez de données sur la sécurité des vaccins », ont affirmé l’épidémiologiste Catherine Hill, ainsi qu’Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, évoquant un « excès de précipitation ». lien

On peut écouter le Dr Caumes dans cette vidéo (curseur à 1h01)

Donnons aussi la parole au Dr Michael Yeadon, qui est l’ancien Vice-Président de Pfizer, l’un des labos pressenti, a un avis tranché sur la question, et il a déconseillé à ses proches de se faire vacciner.

Il ajoute : « la pandémie est effectivement terminée et peut être facilement gérée par un service de santé national en bon état de fonctionnement. En conséquence, la nation devrait être autorisée immédiatement à retourner à la vie normale ».

Et il enfonce le clou : « je n’ai jamais entendu un tel non-sens à propos des vaccins. On ne vaccine pas les personnes qui ne sont pas considérées à risque. De même, vous n’envisagez pas non plus de vacciner des millions de personnes en bonne santé avec un vaccin qui n’a pas été soigneusement testé sur les humains ». lien

Au-delà de ce débat, il n’est pas anodin de rappeler que dans la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 3 stipule que « l’obligation vaccinale est contraire à cette déclaration »...de plus, la cour européenne des droits de l’homme a précisé que « la vaccination obligatoire, en tant que traitement médical et non volontaire, constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article B de la convention européenne ».

Ajoutons pour la bonne bouche que l’obligation vaccinale est en contradiction avec le code de la santé publique (article R4127-36), qu’elle est contredite par le Code civil (article 94653), qu’elle est contraire aux arrêts de la cour du 25 février et du 10 octobre 1997, que l’obligation est annulée d’office par la loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner article 11), et que, depuis la loi Jules-Ferry du 28 mars 1882, elle ne peut remettre en cause la scolarisation des enfants : « l’école doit accueillir tous les enfants, vaccinés, ou non ».

Etonnant donc de voir tous ces « responsables politiques » s’empoigner sur un débat que la loi a tranché depuis longtemps...même si on constate qu’elle est souvent contournée...

En effet, début 2020, ce gouvernement a rendu obligatoire 11 vaccins...

Une pétition à signer éventuellement. lien

Le moment de découvrir une lettre ouverte, celle d’un docteur, Jean-Michel Crabbé en l’occurrence, qui propose une voie plutôt discordante avec le discours ambiant :

« Monsieur le Président, mes chers confrères, dans le contexte « covid-19 », je dénonce publiquement de graves violations du Code de Déontologie et du Serment d’Hippocrate par l’Ordre des médecins.

Face aux discours apocalyptiques diffusés dans les médias par les hommes politiques et de soi-disant spécialistes, l’Ordre des médecins avait le devoir de rétablir la vérité et de fournir à l’ensemble des praticiens et au public les véritables chiffres issus des registres de l’État Civil et de différents services mortuaires hospitaliers ou autres : Ces chiffres n’ont rien d’alarmant .

Au cours des vraies épidémies comme la peste ou la tuberculose, il y avait des malades et des morts dans chaque maison, dans chaque famille, nous sommes très loin d’une telle situation.

1) HYSTERIE COLLECTIVE :

Face à la phobie du virus et à l’hystérie collective déclenchées par le risque de contamination par simple contact ou respiration à proximité des malades, l’Ordre des médecins devait rappeler que les professionnels de santé ne sont pratiquement jamais contaminés par leurs contacts multiples et répétés avec les malades, et que la contagion met en jeu d’autres facteurs mal connus. Lien

2) MESURES INVENTEES :

L’Ordre des médecins, garant des bonnes pratiques médicales basées sur des études scientifiques, devait rappeler que le port du masque, l’isolement des sujets en bonne santé et la distanciation sociale sont des mesures inventées en 2020, qui ne s’appuient sur aucune expérience passée, sur aucune étude scientifique et ne figurent dans aucun ouvrage de médecine . Le bienfondé de ces mesures ne repose sur aucune évaluation objective du rapport bénéfice/risque, alors que leurs conséquences évidentes sont gravissimes pour la population sur le plan médical, économique et humain.

3) FORMATION INEXISTANTE :

L’Ordre des médecins est le garant ultime de la bonne formation des praticiens en exercice, et la toxicologie est une discipline aussi importante que la bactériologie.

L’Ordre des médecins ne peut pas ignorer que les praticiens sont privés de formation en toxicologie depuis des décennies, et incapables d’assurer la prévention et les diagnostics toxicologiques face à un nombre croissant de substances et de médicaments toxiques, ou encore face aux effets nocifs des radiations ionisantes, de la pollution de l’air et de l’eau, des ondes électromagnétiques, du bruit, etc. La pollution environnementale peut jouer un rôle important et négligé dans le contexte actuel « covid-19 ».

4) MANQUEMENT A L’ETHIQUE MEDICALE Au service des médecins dans l’intérêt des patients, l’Ordre des médecins devait informer les praticiens d’une façon objective, dénoncer les mesures de prévention non validées scientifiquement et dangereuses , veiller à la formation des médecins dans ce domaine essentiel, la toxicologie, rassurer une population rendu hystérique par les déclarations mensongères des médias . Au lieu de cela, l’Ordre des médecins garde un silence complice des objectifs occultes d’un pouvoir politique au service d’une oligarchie mondialiste.

Sous prétexte d’épidémie, une administration aveugle, des spécialistes dont l’expérience professionnelle reste à prouver , l’ensemble du système de santé sont instrumentalisés pour nuire à la population, la terroriser, la priver de liberté, de travail, de relations humaines.

En conclusion, l’Ordre des médecins doit être traduit devant ses propres instances disciplinaires et jugé pour manquements graves aux missions qui lui sont confiées et à l’éthique médicale ».

En attendant, Macron, parfaitement au courant du pourcentage important de français peu enthousiastes à se faire vacciner, ne va-t-il pas développer une stratégie afin de réussir sa campagne ?

On sait qu’il veut d’abord vacciner tous les pensionnaires des Ehpad, ainsi que le personnel soignant... qui aura les moyens de le refuser ?

Odile Launay, membre du comité vaccin covid-19 : « ils ne savent pas quels seront les effets secondaires indésirables de leur vaccin (...) ils vont le tester sur les vieux pour lesquels la balance bénéfice/risque est « acceptable ». lien

D’autres services pourraient suivre : l’éducation nationale, les services de secours, le secteur social et médico-social, les services aux particuliers, l’assainissement et l’environnement, la police, la justice, et l’administration pénitentiaire, mais aussi le secteur de l’agriculture, eaux, forêts et pêche, dont les services vétérinaires, et le tourisme, et le transport... tous ces domaines dans lesquels l’obligation de vacciner pourrait bien être décidée...

On sait déjà que le syndicat principal des Ehpad réclame l’obligation de vacciner. lien

Il y a plus grave : selon un article du « Monde », Macron, tout en affirmant que la vaccination ne serait pas « obligatoire », pourrait décider un isolement « plus contraignant ».

Faut-il comprendre entre les lignes que ceux qui refuseraient la vaccination pourraient faire l’objet de « mesures coercitives ». lien

Le magazine « Nexus » va plus loin évoquant « des prisons sanitaires » et des bracelets électroniques pour les cas positifs. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « tout a une fin, sauf la banane qui en a deux ».

Le dessin illustrant l’article est de Karim

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

