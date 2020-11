Un HOLD-UP manqué !

Difficile d’avoir échappé au bruit médiatique causé par la diffusion du documentaire « Hold Up », produit par Pierre Barnérias, Nicolas Réoutsky et Christophe Cossé. Ce film, d’une durée de 2h40, se fonde sur les interviews d’une petite quarantaine de personnes pour nous dévoiler un message fondamental que l’on peut formuler comme suit : la pandémie de CoViD-19 a pour seul but de provoquer une obligation vaccinale qui permettra l’injection de nanoparticules activables à distance, permettant l’élimination d’une très grande partie de la population mondiale. Je le dis tout de suite, ce documentaire est fondamentalement frauduleux. Je commencerai par apporter ma pierre à la déconstruction des arguments présentés et finirai par m’interroger sur le « qui est derrière » ce documentaire.

Pour soutenir la thèse des auteurs de ce film, thèse que j’ai présentée plus haut, plusieurs des intervenants tiennent des propos soit erronés, soit mensongers. Je les relève quelque peu en désordre, tels qui sont apparus dans le documentaire. Une première erreur consiste à dire que la situation en Suède est bien meilleure qu’en France alors que ce pays n’aurait pas mis en place les mesures restrictives ce que nous connaissons. S’il est vrai que le nombre de décès dus à la CoViD-19 est bien moindre en Suède qu’en France, cela est essentiellement dû à la plus faible population du pays. Si l’on ramène le nombre de décès dus à la CoViD-19 en Suède à une population équivalente, on trouve alors des valeurs qui sont sensiblement identiques à celles que nous connaissons. On peut bien sûr arguer que cela démontre l’inefficacité des mesures de confinement, ce qui resterait cependant une conclusion erronée puisqu’il faut comparer toutes choses égales par ailleurs. La population suédoise étant bien moins dense que la population française, les risques de dissémination du virus y sont beaucoup plus faibles. En accord, si l’on compare le taux de décès dus à la CoViD-19 en Suède avec ceux de la Finlande qui dispose d’une typologie de population quasi identique, on constate que les résultats suédois sont bien pires que le résultat finlandais (pour une analyse au 20 mai 2020, voir 1).





Un autre mensonge propagé par ce film et qu’il existerait au Canada des camps d’internement de malades de la CoViD-19. Ceci a été démenti plusieurs fois, et fait partie des légendes urbaines récentes. Il n’y a d’ailleurs pas de témoignages de personne ayant été internée dans un tel établissement, et l’on peut donc considérer que cette affirmation est totalement fausse (2). Erreur suivante : il n’y aurait pas de surmortalité entre l’année 2020 et les années 2018 et 2019. Il suffit pour se convaincre du contraire, de visiter le site de l’INSEE. Les courbes de mortalité révèlent, entre 2018 et 2019 d’un côté, et 2020 de l’autre, une surmortalité de l’ordre de 15 % (3). Je poursuis avec trois autres contrevérités. La première information fausse serait que les hôpitaux bénéficieraient financièrement d’une déclaration de décès liés à la CoViD-19. Il s’agit là d’une autre légende urbaine, qui a également été démentie par plusieurs instances (4). La seconde est qu’il serait interdit de pratiquer des autopsies sur les personnes soi-disant décédés du CoViD-19. Ceci est totalement faux. L’OMS donne d’ailleurs des lignes directrices précises pour procéder à de tels examens qui nécessitent la mise en place de mesures de sécurité visant à éviter tout risque de contamination du personnel pratiquant ses autopsies (5). La 3e contrevérité serait que la vaccination anti-poliomyélitique aurait causé 400 000 paralysies parmi les enfants vaccinés en Inde. Là aussi, cette rumeur persistante a été démentie (6). La vaccination contre la polio est en fait un véritable succès, puisqu’elle a permis la quais eradication de cette maladie en Europe depuis des années et très récemment en Afrique (7).





Je pourrais continuer encore assez longuement sur la liste des erreurs factuelles, par exemple sur celles concernant les analyses par PCR, analyses que j’ai pratiquées sur d’autres organismes que des virus pendant des années. Je voudrais simplement contredire encore un élément important. Contrairement à ce qui nous est affirmé sur la foi d’un brevet, le SARS-CoV2 n’a pas été construit par l’institut Pasteur. Si le brevet existe effectivement, celui-ci a été déposé dans le but de développer des techniques de détection de divers Coronavirus, et non pas de développer un virus hyper pathogène. Ce mensonge est tellement délétère pour l’image de l’institut Pasteur que la direction de cet institut va déposer plainte en diffamation contre les auteurs du documentaire (8).





Hold Up est cependant astucieusement construit. Le film conduit le spectateur à penser que le message central délivré par les promoteurs du documentaire, à savoir l’existence d’un complot visant à réduire la population mondiale, est exact. En effet, la présentation des éléments que j’ai décrits ci-dessus est telle qu’elle induit chez le spectateur la croyance qu’il y a « anguille sous roche », en mélangeant aux mensonges que j’ai listés des éléments factuels, vérifiables et exacts, par exemple sur le fait que l’industrie pharmaceutique gagne de l’argent (quel scoop !), sur les discours contradictoires que nous avons entendus sur le port du masque, ou sur le manque de moyens des hôpitaux. De plus, la multiplication des ces informations, qui a pour objectif de saturer le cerveau donc de l'empêcher de travailler en « allant au plus simple », rend l’hypothèse du complot plus facilement acceptable. Cependant, et c'st sa faiblesse, Hold-up s’appuie sur un raisonnement par inférence. Sur le fondement des prémisses (c’est à dire des propositions préalables) qu’il présente comme vraies, il induit la conclusion que l’hypothèse du complot présentée est également vraie. Malheureusement, dans ce type de raisonnement, si une des prémisses est erronée, les conclusions sont fausses. Je crois avoir largement démontré que plusieurs des prémisses sont en fait mensongères, ce qui permet de conclure que l’ensemble du raisonnement l’est aussi, et donc que la conclusion est fausse. Il n’en reste pas moins vrai que ce documentaire est particulièrement dangereux, dans la mesure où tous les spectateurs, et particulièrement les plus jeunes, ne disposent pas des éléments factuels et intellectuels pour démonter l’argumentaire. Le film ayant été vu aujourd’hui par plus de 6 millions de personnes, je crains qu’il renforce dans une part non négligeable de l’opinion la croyance en des théories - pour ne pas dire des délires - complotistes les plus extrêmes.

Reste à savoir à qui profite le crime. Pour cela je me suis intéressé au Curriculum Vitae de son principal promoteur, et aux financements obtenus. Pierre Barnérias est un journaliste qui a travaillé dans de nombreux médias et qui a fondé en 2010 son agence de production, Tprod. Proche des milieux catholiques (9), il produit dans les années qui suivent un documentaire sur les secrets de Fatima, et un autre sur les manipulations qui auraient été orchestrées par les autorités lors des différents défilés de la « Manif pour tous ». Les deux points les plus intéressants pour comprendre qui est « le mouvement profond » qui se cache derrière ce documentaire, sont à mon sens qui a financé le film et qui a été interviewé. Côté gros sous, le documentaire a bénéficié de financements participatifs sur 2 plates-formes, Ulule et TiPee, où des sommes considérables ont pu être récoltées en peu de temps. Néanmoins, M. Alexandre Boucherot, fondateur de Ulule, indique que « Très vite on s'est rendus compte [que le documentaire] débordait du cadre initial supposé (le pluralisme des voix) pour devenir un étendard de thèses complotistes très éloignées de ce que l'on défend sur Ulule » et il précise que la commission que Ulule prélève sur ces financements sera reversée à une « association de défense de l'information » (10).





Par ailleurs, comment ne pas voir les proximités entre le thème de ce documentaire et des thèses défendus par le mouvement Qanon, mouvement états-unien, proche de l’extrême droite et de M. Donald Trump, convaincu de l’existence d’un « Etat profond » qui serait dirigé par des pédophiles et des satanistes et soutenu par les banquiers et les médias « mainstream ». Je cite Wikipédia (11) : « Mediapart relève que le documentaire comporte de nombreux « clins d’œil à la nébuleuse QAnon, en agitant le spectre d’un « gouvernement mondial », en évoquant l’« État profond » ou la « grande réinitialisation » voulue par Bill Gates et ses amis », et qu'il « se termine d’ailleurs sur la lettre à Trump de Monseigneur Vigano, ancien ambassadeur au Vatican, qui reprend la plupart des lubies des QAnon et a été à l’origine diffusée par le mystérieux Q » ». En accord, Hold Up fait la part belle dans les interviews à des personnalités plus que douteuses, présentées comme des spécialistes. Je cite ci-dessous une petite partie de l’enquête d’Acermandax sur le blog « La menace théoriste », dont j’ai pu vérifier les propos, et qui a scruté ces participants (12). Nous y retrouvons : « Alexandra Henrion-Caude, généticienne catholique intégriste, proche de l’extrême droite, anti-avortement (13) ; Jean-Bernard Fourtillan, pharmacien, opposant farouche à la vaccination qu’il décrit comme un « massacre imposé à tous les enfants nés en France depuis le 1er janvier 2018 » [...] et prétend avoir reçu de Dieu la formule d’un médicament sur lequel il a mené (avec Henri Joyeux) des essais cliniques illégaux dans une abbaye (14) ; Silvano Trotta, entrepreneur, connu comme antivaccin, qui prétend que la Lune est un satellite artificiel creux (15), proche de Qanon ; Nadine Touzeau (soi-disant “profiler”‘) enseignante dans la « fausse » école IHECRIM dont le directeur Laurent Montet a fini en prison. [...] Elle est condamnée elle-même pour escroquerie d’une famille endeuillée à qui elle réclamait 60.000€ pour enquêter sur le meurtre de leur fils en réalité suicidé (16) ou Valérie Bugault (17), avocate fiscaliste, candidate UPR en 2014. Conseillère et consultante pour l’organisation ultra catho Civitas, à ce titre, elle reconnait, je cite « la nécessité de restaurer une France catholique ». Conférencière pour Égalité & Réconciliation, promotrice de la théorie QAnon ». Bref, que du beau monde !





Ce documentaire est bien un véritable hold-up, mais c’est aussi et surtout une manipulation de l’opinion. Comme le disait très justement un internaute dont je ne retrouve plus trace, au sujet de cette manipulation, « La liberté d’expression l’autorise, les réseaux sociaux l’amplifient, la cupidité l’exploite, et la bêtise la rémunère »… Mais Hold-up est aussi une opportunité ratée, côté intelligence et sens critique. Dommage car la pandémie de CoViD19 devrait être l’occasion de poser nombre de question majeures, fondamentales en démocratie, telles que la place et le pouvoir des mutinationales (GAFA ou autres) par rapport aux Etats, les politiques de services publics (ou plutôt devrais-je dire le

« management » de ces services) à l'image des entreprises. J'inclus là la gestion des hôpitaux, des stocks de produits fondamentaux : masques, gants et médicaments, etc. Autres questions en suspens, le contrôle des populations par des instances non démocratiques (actuellement, nous nous conformons aux décisions prises par un conseil de défense, instance exécutive découplée de la représentation parlementaire - cela ne peut perdurer) ou, voir l’ouvrage d’Herman et Chomsky, la fabrication du consentement qui nous conduit collectivement à abandonner - temporairement et sans nier la gravité de la situation sanitaire - une partie de nos libertés fondamentales sur l’autel des « sécurités ».









