Une idée venue d’Italie pour doubler les capacités des respirateurs pulmonaires

Conçu en collaboration avec certains collègues italiens par le professeur Marco Ranieri du Département des sciences médicales et chirurgicales, cette idée permet de connecter un seul respirateur pour fournir de l'oxygène à deux patients. Le prototype, fabriqué par l'Intersurgical of Mirandola, a été testé avec succès au Policlinico di Sant'Orsola d’après Unibo, le magazine de l’université de Bologne ainsi que la presse italienne.

Les respirateurs pulmonaires, également appelés ventilateurs, sont des instruments qui permettent de favoriser mécaniquement l'introduction et l'émission d'air dans les poumons. Ce sont des machines qui peuvent devenir indispensables pour traiter les patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Et c'est précisément pour cette raison que l'épidémie de COVID-19 - une maladie qui provoque une pneumonie et de graves difficultés respiratoires - a rendu nécessaire de multiplier la disponibilité des respirateurs dans les unités de soins intensifs des hôpitaux.



D'où l'idée de Marco Ranieri, professeur à l’Université de Bologne et directeur des soins intensifs à la polyclinique de Sant'Orsola. "Avec mon correspondant lombard, Antonio Pesenti, nous avons cherché des solutions à ce problème, en examinant ce qui a été fait à l'étranger et en consultant d'autres collègues", explique Ranieri. "Et nous avons envisagé un circuit qui permettrait à une machine de ventiler deux personnes simultanément. Nous avons donc appelé la société Intersurgical de Mirandola, qui a immédiatement pris des mesures pour réaliser un prototype. "



Le premier exemple de ce" double ventilateur "a été testé avec succès à Sant'Orsola." C'est une nouvelle que nous remplit de fierté ", a déclaré Sergio Venturi, commissaire à l'urgence du coronavirus de la région Émilie-Romagne. "Une entreprise de Mirandola a fourni en seulement 72 heures le premier prototype qui a déjà été testé par l'hôpital Sant'Orsola de Bologne : cela fonctionne, et dans les prochains jours, nous pourrons passer des commandes, attribuer les instruments aux provinces les plus touchées". Une collaboration extraordinaire entre cliniciens et industriels qui mettra à la disposition du système de santé un dispositif très précieux capable de doubler les places en soins intensifs ".

Sur le site italien Fanpage, le professeur italien raconte comment est née cette idée.

« L'opération est très simple : généralement, un ventilateur parvient normalement à appliquer une pression positive à un seul patient à la fois, alors que grâce à ce circuit, nous pouvons le doubler et ainsi ventiler deux patients en même temps. Marco Ranieri est le médecin d'origine des Pouilles qui, avec certains collègues, a été le premier en Italie à avoir une intuition apparemment banale, mais qui peut donner un coup de main pour faire face à l'urgence sanitaire dans le pays en raison de la Épidémie de coronavirus.

L'idée est venue après qu'un collègue de Lombardie nous ait dit que les ventilateurs s'épuisaient et qu'ils ne savaient plus comment le faire". Nous avons donc commencé à faire des recherches, rassemblant les informations éparses déjà existantes dans la littérature disponible, et finalement, nous avons réussi à faire ressortir ce circuit. Mais, je le répète, nous n'avons rien inventé, nous avons juste rassemblé des idées".

Le Dr Ranieri raconte cette intuition avec une extrême modestie, mais c'est une nouveauté qui, en cas d'urgence, pourrait certainement s'avérer très utile. Son idée et celle de ceux qui ont travaillé avec lui pour la mettre en pratique, s'est ensuite concrétisée grâce à l'Intersurgical of Mirandola, dans la région de Modène.

« Le lendemain matin - poursuit Ranieri - nous avons appelé cette société, que nous connaissons depuis des années, lui demandant de faire le circuit auquel nous avions pensé. Nous avons décrit notre idée, sans même un schéma ou un dessin, mais ils nous ont compris immédiatement et ils ont donc réussi en peu de temps à créer un prototype. Dès qu'ils nous l'ont envoyé, nous l'avons testé et ça marche. Maintenant, il est déjà en production. »

La région d'Émilie-Romagne en aurait déjà commandé mille. Et d'autres institutions et hôpitaux font de même.

Espérons que quelqu’un essaye d’appliquer également en France cette géniale idée qui pourrait sauver bien de vies avec l’imminente pénurie de respirateurs dans notre pays.