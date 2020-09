Vaccin contre la grippe & Covid-19 : une cinquantaine de professionnels de santé belges saisissent la justice en urgence

Voilà des mois que par des décisions incohérentes et inconséquentes, les autorités mettent en danger la santé de la population. Un exemple de plus ici, avec la recommandation officielle surréaliste d'une vaccination massive contre la grippe saisonnière alors que celle-ci majore pourtant de 36% le risque de contracter une infection à coronavirus...un comble alors que les autorités prétendent vouloir réduire à zéro le nombre de nouveaux cas !

https://www.transparence-coronavirus.be Bruxelles, le 26 septembre 2020

Communiqué

Vaccin contre la grippe & Covid-19 : une cinquantaine de professionnels de santé saisissent la justice en urgence

Ce vendredi 25 septembre, une cinquantaine de professionnels de santé (médecins spécialistes, généralistes, kinés, dentistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, psychologues,…) ont saisi la justice par l’entremise de leur conseil, Me Stéphane Rixhon, du Barreau de Bruxelles. L’asbl Preventie Vaccinatieschade se joint également aux requérants.

L’action en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles est justifiée par le fait qu’une étude récente (2020) réalisée au sein de l’armée américaine fait état d’un risque d’infection au coronavirus majoré de 36% pour les personnes ayant reçu une vaccination contre la grippe saisonnière par rapport aux personnes n’en ayant pas reçue[1].

Ce phénomène d’interférence virale s’est déjà aussi produit dans le passé, en 2009-2010, avec le H1N1 : à cette époque, les personnes qui avaient reçu un vaccin antigrippal saisonnier avaient deux fois plus de risque de contracter le H1N1 que les non vaccinés[2]. Les autorités canadiennes avaient alors dû modifier leur recommandation de vaccination antigrippale pour tenir compte de ce phénomène[3].

Or ici, avec le coronavirus, on assiste depuis des mois à une surenchère de mesures liberticides affectant l’entièreté des citoyens belges en termes sanitaires et démocratiques. Récemment encore, les autorités se sont dites inquiètes d’une hausse des cas de Covid-19. On aperçoit donc assez mal comment la vaccination prévue de 2,9 millions de Belges contre la grippe ne risque-t-elle pas d’aggraver encore avec une probabilité non négligeable l’état de la situation en matière de coronavirus, ce qui justifiera encore davantage de restrictions au détriment des libertés et du bien-être de tous.

Une vaccination massive contre la grippe menace non seulement les individus vaccinés, en augmentant leur susceptibilité d’infection au coronavirus (ce qui est d’autant plus grave chez les sujets les plus âgés, déjà les plus vulnérables à ce virus et qui ont déjà aussi payé un lourd tribut avec le confinement !), mais aussi, par voie de conséquence tout leur entourage ainsi que les professionnels de santé qu’ils côtoient.

Contrairement aux affirmations des autorités affirmant que la vaccination contre la grippe évitera des complications, il s’avère que de nombreuses publications et méta-analyses scientifiques concluent à son peu d’efficacité et à l’absence de science qui sous-tend celle-ci. M. ANDERSON, C. DOBKIN et D. GORRY ont publié une étude « The Effect of Influenza Vaccination for the Elderly on Hospitalization and Mortality : An Observational Study With a Regression Discontinuity Design »[4], laquelle conclut que « La vaccination antigrippale ne diminue ni la mortalité ni le risque d’hospitalisation ». Voici aussi par exemple à cet égard ce qu’on pouvait lire dans les publications de la Collaboration Cochrane et dans le British Medical Journal : « les études financées par l’industrie sont publiées dans les revues les plus prestigieuses et sont plus citées que les autres études. […] les preuves sérieuses en faveur des vaccins antigrippaux sont minces, mais il existe des signes de manipulation généralisée des conclusions »[5] ou encore : « c’est la croyance et non la science qui est derrière la promotion du vaccin antigrippal »[6]. Une autre étude récente (2018) a même indiqué que les vaccinés contre la grippe excrètent plus de 6 fois plus de particules infectieuses du virus grippal que les non vaccinés[7]…

Le site de Sciensano rappelant que la grippe touche tout au plus 10% de la population avec seulement 1 cas de complication grave (hospitalisation) sur 1000 personnes infectées[8], il faut donc aussi mettre en balance ces 0,01% de la population susceptible d’être gravement affectée par la grippe et les risques qu’une vaccination traditionnellement peu efficace est susceptible de faire encourir à l’entièreté de la population belge en cas de vaccination de près de 3 millions de personnes qui seront ainsi rendues potentiellement bien plus susceptibles au coronavirus, et donc aussi davantage capables de le transmettre à d’autres, qu’ils soient vaccinés ou non.

Pour toutes ces raisons, les requérants demandent au tribunal sous peine d’astreintes de suspendre la campagne de vaccination contre la grippe, d’évaluer correctement les risques que celle-ci s’accompagne d’une hausse de cas de covid et de mortalité associée et qu’à tout le moins, les patients et les citoyens soient correctement informés de ce risque, en mesure d’impacter autant la santé et la disponibilité des prestataires de soin que le reste de la société, avec un durcissement possible des mesures restreignant les libertés de tous si cette campagne vaccinale massive contribue à faire augmenter substantiellement le taux de contaminations.

Il y a lieu ici de tenir compte des éléments de compréhension déjà fournis par le passé, des données existantes et de faire preuve de prudence au lieu de foncer tête baissée sur une vaccination, certes commercialement lucrative pour l’industrie[9] mais qui ne doit pas s’effectuer au mépris des droits des patients à un consentement libre et éclairé quant à la nature exacte des risques encourus, ni au mépris du reste de la société, susceptible elle aussi d’en faire les frais si le risque individuel des patients vaccinés se trouve conséquemment majoré.

L’audience est en principe fixée le mercredi 30 septembre à Bruxelles, à 9H00.

Les requérants.

transparence.coronavirus[at]gmail.com