Vaccin Covid-19 : Il est urgent d’attendre

A l‘heure où les débats sur le vaccin agitent la planète, chacun fait face à un dilemme au moment de faire un choix qui, même s’il pourra peut-être s’avérer bénéfique d’un point de vue collectif, restera au bout du compte une décision personnelle. Avec plus de 233 candidats-vaccins sur la ligne de départ annoncés par l'OMS, le choix va s'avérer très compliqué pour décider d'abord si on doit se faire vacciner et si oui, quel vaccin choisir...

Vaccinophile ? Anti-vaccin ? Ou simplement perplexe ?

D’un côté on trouve les vaccinophiles et les défenseurs du vaccin, qui vont jusqu’à faire des tribunes pour expliquer les bénéfices des vaccins à travers les âges, mais qui oublient un peu vite que le choix ne concerne pas la variole ou la fièvre jaune mais bien la Covid-19.

De l’autre on trouve les anti-vaccins, qui ne représentent qu’une minorité de la population et qui pour des raisons diverses ne souhaitent pas se faire vacciner. Que ce soit par peur des aiguilles ou par peur des effets secondaires, il et important de respecter le choix de cette catégorie de population. A noter qu’il convient de différencier anti-vaccin et complotistes, les premiers étant contre les vaccins par phobie, et les deuxièmes estimant que la vaccination a des raisons cachées.

Enfin, il y a la grande majorité des personnes qui, comme moi, sont noyées sous le flot des informations et sont perplexes. Avec le plus grand mépris, les défenseurs du vaccin n’hésitent pas à classer ces français hésitants dans les complotistes, espérant qu’en les faisant culpabiliser ils les convaincront de se faire vacciner. C'est plus simple en effet d'utiliser le terme 'complotiste' que de fournir des arguments sérieux et de donner de vraies réponses à des questions légitimes.

A titre personnel, ayant fait partie d’une des dernières générations ayant fait le service militaire et ayant reçu de nombreux vaccins à cette occasion, je n’ai pas d’aversion particulière envers les vaccins. Pour autant, je ne vais pas me précipiter sur le vaccin anti-Covid parce qu’à cette heure on en sait trop peu à mon goût. En effet, on n’est pas en train de parler d’un effet de mode comme le dernier iPhone ou la dernière PlayStation, mais d’un choix pour lequel une mauvaise évaluation de la balance bénéfice/risque et une trop grande précipitation peut avoir des conséquences importantes.

Les candidats vaccins

Si l’on se réfère aux informations publiées par l’OMS(1) et mises à jour deux fois par semaine, il y a très exactement 233 candidats vaccins sur la ligne de départ, dont 61 en phase clinique et 172 en phase pré-clinique. Il n’est bien entendu pas question d’attendre que les données des 233 vaccins soient disponibles avant de faire un choix, et nous allons donc commencer par écarter les 172 vaccins encore en phase pré-clinique pour ne s'intéresser qu'aux 61 les plus avancés.

Les phases cliniques

Pour chacun des 61 vaccins en phase clinique, l’OMS les classe selon cinq phases différentes, la phase 3 étant la phase la plus aboutie avant l’utilisation en population générale.

Nous pourrions bien sûr ne retenir que les vaccins en phase 3, ceux-ci étant les plus aboutis, mais nous allons aussi inclure dans notre guide comparatif les vaccins en phase 2/3.

En effet, le vaccin Pfizer/BioNTech que l’on va commencer à administrer aux plus anciens ce dimanche est toujours dans la phase 2/3 et n’a pas atteint encore la phase 3 selon l’OMS. Quand on sait qu’en plus Pfizer estime qu’ils auront terminé leur étude clinique le 27 Janvier 2023(2), ce n’est pas vraiment rassurant. Je ne vais pas utiliser le terme de ‘cobaye’ parce que je suis quelqu’un de mesuré et que je ne veux pas m’attirer les foudres des vaccinophiles, mais dans le cas du vaccin de Pfizer, ça y ressemble un petit peu quand même.

Synthèse

Quelques explications s’imposent au sujet de ce tableau.

Tout d’abord il n’y a que 15 lignes alors que 16 vaccins sont déclarés en phase 2/3 ou en phase 3. C’est simplement parce que le vaccin des allemands de CureVac AG a été mis deux fois dans le tableau par l’OMS. Il y a peut-être une bonne raison à cela mais vu que les références des études sont les mêmes en phase 2/3 (NCT04652102), je me suis permis de retirer une des deux occurrences.

La date de fin des essais est une date estimée fournie par les fabricants de vaccins respectant la définition suivante : "Date à laquelle le dernier participant à une étude clinique a été examiné ou a reçu une intervention / un traitement pour collecter les données finales pour les mesures de résultats primaires, les mesures de résultats secondaires et les événements indésirables (c'est-à-dire la dernière visite du dernier participant)"

Concernant l’efficacité, je n’ai bien sûr pas lu les 46 études référencées pour ces 15 vaccins, car l’OMS l’a fait pour moi et a indiqué dans son document le nombre d’études qu’elle considère comme montrant une efficacité pour un risque donné. J’ai simplement rapporté cette valeur au nombre total d’études pour un vaccin donné. Par exemple, une efficacité de 2/5 montre que 2 études sur les 5 réalisées pour un vaccin donné ont montré une efficacité pour le risque concerné.

Conclusion

La compilation de ces données montre simplement que l’impression générale de précipitation dans la diffusion du vaccin est confirmée par les données publiées par l’OMS et par les fabricants de vaccins eux-mêmes. Il y a visiblement encore beaucoup de boulot à fournir pour les fabricants avant que la population générale dispose de suffisamment d'informations pour pouvoir prendre une décision 'éclairée'.

Chacun est libre de sa décision mais pour ma part, au vu des probabilités réduites de faire une forme grave, je pense que je vais plutôt attendre le dernier trimestre 2021 pour évaluer de nouveau la situation avec mon médecin traitant et prendre une décision si les données s’avèrent plus concluantes. Il sera alors bien temps d’évaluer la balance bénéfice/risque. D'ici là, je vais me contenter de continuer à respecter les gestes barrières et limiter mes interactions sociales.

J'ai toutefois en cette période de fêtes une pensée pour les restaurateurs, les gens du spectacle, des musées, etc… qui vivent une situation compliquée. Mais comme le gouvernement a indiqué que même après la vaccination il faudra conserver le masque et les gestes barrières, on peut en conclure qu’un retour à la normale n’est pas pour tout de suite et que toutes ces entreprises ne sont pas près de rouvrir, même si tout le monde se fait vacciner.

Bonnes fêtes à tous.

Références

(1) The Covid-19 candidate vaccine landscape https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

(2) Clinical Trial : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728