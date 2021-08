Vaccin et Pass, l’overdose !

@Fergus

Mais quelle guignolade Fergus ! Il semblerait, par conséquent, à vous lire, que vous ignorez tout, absolument tout, sur le « règlement sanitaire international » (RSI), que vous ignorez tout, absolument tout, sur le « Global Health security agenda » (GHSA), que vous ignorez tout, absolument tout, sur les « recommandations vaccinales » de l’Union européenne de décembre 2018.

Alors, lorsque vous parlez de « la presque totalité des responsables politiques planétaires », vous faites preuve d’une ignorance crasse (ou vous le faites exprès).

Parce que la « vaccination planétaire » était dans les tuyaux depuis 2005 à travers le programme du RSI !

https://www.who.int/publications/i/item/9789241580410

Résumé : "En réponse à l’augmentation exponentielle des voyages et du commerce internationaux, et à l’émergence et la réémergence des menaces internationales de maladies et d’autres risques pour la santé, 196 pays à travers le monde ont convenu de mettre en œuvre le Règlement sanitaire international (2005) (RSI). Cet instrument contraignant de droit international est entré en vigueur le 15 juin 2007.

L’objectif déclaré et la portée du RSI sont « de prévenir, de protéger, de contrôler et d’apporter une réponse de santé publique à la propagation internationale des maladies de manière proportionnée et limitée aux risques pour la santé publique, et qui évitent toute interférence inutile avec le trafic international et le commerce." Parce que les RSI ne se limitent pas à des maladies spécifiques, mais sont applicables aux risques sanitaires, quelle que soit leur origine ou leur source, ils suivront l’évolution des maladies et les facteurs affectant leur émergence et leur transmission. Le RSI exige également des États qu’ils renforcent leurs principales capacités de surveillance et d’intervention aux niveaux primaire, intermédiaire et national, ainsi que dans les ports, aéroports et postes-frontières internationaux désignés. Ils introduisent en outre une série de documents sanitaires, notamment des certificats sanitaires de navire et un certificat international de vaccination ou de prophylaxie pour les voyageurs.

Enfin, cette deuxième édition comprend un nouvel avant-propos et la partie sanitaire de la Déclaration générale des aéronefs (telle que révisée par l’Organisation de l’aviation civile internationale), ainsi que des annexes répertoriant les États parties au RSI et les réserves, objections et déclarations reçues des États parties.



Et en 2014 le GHSA voyait le jour. Il s’agit de la « structure » dédiée pour atteindre l’objectif de la vaccination planétaire.

https://ghsagenda.org/2020/10/07/sustainable-preparedness-for-health-security-and-resilience-through-a-whole-of-society-approach-breaking-the-panic-then-forget-cycle/

Par ailleurs, oui Fergus, les « élites » mondialisées sont eugénistes ! C’est un fait incontestable !

Et il n’est un secret pour personne que les « nanoparticules » peuvent être très dangereuses pour la « fertilité humaine », qu’elle soit masculine ou féminine !

« Cet article fait la revue des études existantes concernant l’impact des NPs sur la santé et en particulier sur les risques potentiels engendrés par une exposition chronique aux NPs sur la fertilité humaine. »

https://www.em-consulte.com/article/949692/references/reprotoxicite-des-nanoparticules

Surtout Fergus, ne faites pas les mises en perspective qui devraient être faites. Réfugiez vous derrière votre mauvaise foi ! Je suis effaré de vous lire !