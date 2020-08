vaccin...glinglin !

Que du fait de la logique néo-libérale de réduction drastique des budgets publics et de la mise à genou subséquente d’un système hospitalier saturé il ait — hors EPAD, où ils sont manifestement trop coûteux pour les managers de la start-up « France » et autres filiales de l’€urocratie — fallu imposer un confinement et différentes mesures de distanciation sociale ’masques, ...) pour protéger nos aînés de l’impéritie de nos gestionnaires et limiter la congestion hospitalière, soit !

Que du fait de l’arrêt de l’activité économique dû à la pandémie, nos perspectives déjà maussades se soient très nettement assombries, soit !

Sinon par la perspective indécente d’un jackpot vaccinal pour les actionnaires de Big Pharma et la complicité active de nos gouvernants, on comprend déjà nettement moins l’interdiction subite du recours et de la prescription d’hydrochloroquine — utilisée pourtant par des milliards d’individus depuis 75 ans sans autre dommage — pour réduire l’importance de l’attaque virale et le développement des symptômes les plus graves dès sa première phase.

Et alors même que, si l’augmentation des tests révèle une augmentation des cas positifs, la plupart d’entre eux restent maintenant asymptomatiques et la situation est revenue — au moins en €urope — à un niveau totalement gérable du point de vue hospitalier, on ne comprends plus du tout la persistance d’un discours et de mesures alarmistes et totalement disproportionnées autrement que par l’ambition d’imposer aux populations sous diktat « sanitaire » un nouvel ordre économique et social toujours plus anxiogène et répressif.

Cà commence à bien faire !

Delenda Carthago !