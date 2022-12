Vaccination contre le covid-19 : l'égarement du gouvernement.

@Joséphine



’’ nos zélites ne sont pas vaccinées.’’

— >

Pas si sûr. Il y a parmi eux des fadas qui croient aux sornettes des diafoirus qui sont payés pour faire des études lucratives et pas scientifiques du tout vu que c’est antinomique.



Ceci dit, on en a vu certain qui regrettait publiquement de s’être fait entuber, et qui aujourd’hui court plus vite que n’importe qui sur un terrain. Je pense qu’il existe de antidotes.