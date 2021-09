Vaccination : des soignants face à leurs responsabilités.

Ce sont les mêmes personnels que l’Etat a contraint à travailler jusqu’à épuisement avec des masques périmés et des sacs poubelles en guise de surblouse au printemps 2020 qui sont aujourd’hui menacés de mort économique s’ils refusent sous contrainte de participer à une expérimentation qui devait prendre fin au printemps 2023. Et à vous lire, les hésitants sont de dangereux irresponsables. Mais de quoi parle-t’on sinon de produits expérimentaux qui ne protègent ni de la contamination ni de la transmission et plutôt assez bien du risque mortel mais à condition de ne pas oublier la troisième dose (pour le moment) sinon vaccinés ou non tout les sujets à risque finiront à l’hôpital. Cette obligation à participer le canon du révolver sur la tempe à une expérimentation est abjecte comme la comparaison faite avec une obligation légitime de se faire vacciner (avec un produit éprouvé et aux résultats sans ambiguïté) pour éviter la propagation d’une maladie. Vous pouvez vacciner tous les soignants de la Terre, vous ne les empêcherez pas de se faire contaminer et de contaminer les autres. Cette pseudo « vaccination » est une ligne Maginot que la propagande gouvernementale feint de ne pas voir. C’est le professionnalisme des soignants qui fait la différence et pas un certificat de vaccination qui n’est pas un certificat de non portage viral et ne protège pas plus les malades que papy et mamy. On nous prend pour des buses et pour du bétail en même temps.