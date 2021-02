Vaccination : le mensonge d’Olivier Véran

Bonjour Fergus, comment ne pas partager votre indignation et ressentir un mélange de patience obligée, de rage contenue nourrie du sentiment d’être pris au piège que suscite au fond de nous une attitude qui semble structurelle chez certains responsables politiques, haut-fonctionnaires et agents des médias dans leur rôle de relais des informations et de la parole officielle, comme une fatalité indépassable dans notre beau pays, qui consiste à se dérober devant des attentes d’éclaircissements des situations et problèmes comme on pourrait s’y attendre à propos d’un phénomène dont chacun voit bien que bien des paramètres s’imposent à tous.

Une attitude qui s’hérite d’une génération à l’autre visiblement. Assumer les difficultés et dire la complexité des choses, dire les incertitudes, reconnaître les erreurs, expliquer les décisions, les contraintes et les priorités retenues. Au fond nous responsabiliser en tant qu’adultes et citoyens. En faisant appel avec respect aux comportements et attitude que la très grande majorité d’entre nous pratique dans sa vie personnelle et professionnelle. Cela me semble correspondre à une certaine conception de la vie civique et de la citoyenneté qui habite les représentations de la classe politique, d’une partie de la haute fonction publique et au delà, du monde des médias, responsables de l’information et animateurs de la culture-loisir en tous genres.

Il y a quelques semaines (je n’ai pas eu le réflexe de noter les références), un journaliste sur France Culture, tôt le matin, à l’heure où des infos transpirent que l’on n’entendra plus de la journée, a passé sans plus de développement un enregistrement des déclarations tonifiantes et rassurantes de Brigitte Simonetta (présentatrice météo sur Antenne 2 en 86) qui faisait son devoir ( et préserver son emploi aussi probablement en appliquant les consignes du chef de la rédaction en lien avec la direction de l’information) sur l’impossibilité des nuages de Tchernobyl d’affecter notre cher pays. Comme un clin d’œil entre concitoyens.

Il serait temps de laisser ce vieux monde derrière nous.

( J’ai bien noté que cette fois-ci les journalistes de FI, aidés par les auditeurs, étaient du côté de la vérité et de l’évidence)