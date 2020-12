Vaccins, la grande pagaille...

@Clocel

Salut, Discours de la servitude volontaire de Étienne de La Boétie



Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race.

et oui, ...la démocratie en fait la volonté de la masse, avec ou sans élection cette masse qui inclus bien sur les pseudo élites de leur vrais noms des truands de bas étages, fait que de par ce que nous sommes devenus et voulons le plus, et bien comme la masse joue à tout pour ma gueule, au chacun pour soi, à chacun sa merde, à la compétition entre tous qui élimine, à la société verticale financière qui écrase, au monopoly, etc.. tout ceci étant violence sous toutes ses formes permanente, conflit entre tous, guerres, vols, destructions etc un système totalitaire de plus en plus oppressant ne peut qu’être....que ce soit les machines ou le système , les religions , la pseudo science etc tout ceci qui est regardé par quasiment tous comme étant le probleme, n’est en fait pas le probleme, le probleme est le créateur de cette démence, j’ai nommé mesdames et messieurs les humains dans leur ensemble, sauf exceptions de moments rares et de personnes rares également, pour leurs œuvres criminelles tout en se la jouant , les autres oui mais pas moi..Pourquoi ?oh je pourrais développer mais tout ceci est accessible à chacun si on regarde en soi avant tout et surtout mais pas seulement..Or Dieu et tous les autres humains sont coupables, moi par contre je suis un mec bien..ceci amène au pouvoir les plus déments, toujours au bout d’un moment...Ce désastre était prévisible, logique et inévitable et ce depuis des millénaires pour un observateur neutre attentif, mais qui ne pense pas , qui regarde juste.La phase bouc émissaire suit son cours..le créateur du désastre refuse de la reconnaître, normal c’est moi, toi, eux , nous .Pourquoi ai je une si haute idée de moi multiplié par 7 milliards même alors ? Celui qui se connaît même un peu, donc jamais par analyse ou par la pensée, sait que la référence de chacun c’est.......soi même..je me juge moi même et le verdict sera toujours sauf exceptions : je suis génial ..par contre les autres....

voila comment une espèce va disparaître..sauf si...à ce stade la seule question que je me pose sur ce point c’est : comment ??

Suicide global ,c’est bien parti et on tient la corde et oui plutôt crever que de me changer radicalement , élimination par l’Origine, ça a déjà faillit arriver il y a 12800 ans...https://youtu.be/51yMOvBamn0

L’Origine est belle joueuse et jusqu’ au dernier instant, tout est bien sur possible..sur le plan intérieur, en soi sur les plans extérieurs cela passe bien sur par coopération, partage, équité, entraide etc bien sur volontairement, le bien , la vérité ne s’imposent pas, le mal lui oui sinon il ne peut pas être..et est notre œuvre à tous, je sais sauf moi bien sur..

ceci ne peut qu’être le fruit avant tout d’un changement radical dans notre psyché..nous ne fumes pas toujours des salopards, nous le sommes devenus...