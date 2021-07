Variant delta : la territorialisation des restrictions sanitaires.

« Que ceux qui ont d’autres solutions moins contraignantes mais tout aussi efficaces pour stopper la montée épidémique les transmettent au plus vite au gouvernement avant qu’il parte en vacances, elles aussi bien méritées !… »

C’est une blague non ? Un canular ? Parce que par exemple les états américains qui ont confinés n’ont pas eu de résultats meilleurs que leurs voisins qui ne l’on pas fait.

Ensuite meilleurs solutions ??? Non mais y’en a des cartons :

— préparation des hopitaux ! plus de lits plus de personnels formés plus d’oxygène etc etc.

— traiter TOUS les positives et ne pas les laisser crever chez eux

— tester de façon fiable (et pas avec les tests rapides qui ne valent rien)

-supplémenter tout le monde ne vit D et Zinc car démontrés par études que moins y’en a plus les symptomes sont graves.

— Confiner plus strictement les personnes agées.

Avec ça on baissera drastiquement les morts.





Je rappelle aussi que ce n’est pas une 4ème vague mais une 4ème EPIDEMIE ! comme si on avait 4 grippes.

Je rappelle aussi que n’importe quel administration de médicament doit être faite en fonction de la balance bénéfice/risque ce que nous éludons complètement pour les vaccins mais comme on n ecompte que là dessus comme la ligne Maginot .....