Vers un passe vaccinal ?

Comme l’avait si bien expliquer Lucien Cerise lors du démarrage de la campagne vaccinal, la stratégie adopté serait celle de l’encerclement en procédant étape par étape afin de prendre en tenaille les irréductibles une fois que les réductibles et les indécis auront été vaccinés.

Maintenant que la première étape est sur le point de s’achever, la deuxième étape consiste à réduire progressivement les marges d’existence des récalcitrants afin de les pousser vers l’impasse. Parmi les 10% qui résistent encore, il n’en restera que 2-3 %, soit les plus solides mentalement et les plus déterminés.

La troisième étape est de vacciner la dernière catégorie d’âge encore épargné, les moins de 12 ans. Car une fois qu’ils auront vacciner les parents, ils auront les mains libres pour s’attaquer aux enfants.

La BRI a demandé aux banques centrales d’accélérer sur les monnaies numériques, cela vaut dire que le processus vers l’homme 2.0 ne va pas trainer en route et la vaccination doit être achever le plus tôt possible pour passer au verrou de la futur prison bio-numérique.

