Veut-on vraiment virer le professeur Didier Raoult de la direction de l’IHU Méditerranée Infection ?

En fin de compte c’est mille fois plus lucratif qu’une vraie guerre qui demande à construire un armement pharaonique sans parler des destructions en tout genre alors que dans cette guerre là il suffit de fabriquer des seringues et des fioles de daube sans parler des tests et hop nous voilà en pleine guerre sans sortir le moindre char et pas plus un tirailleur Sénégalais à moins qu’ils ne viennent qu’avec des sacs de seringues !!! comme quoi la guerre moderne n’est plus ce que c’était