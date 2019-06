Vincent Lambert, c’est nous tous !

@jocelyne

https://francais.rt.com/france/63440-affaire-vincent-lambert-cour-cassation-ouvre-voie-nouvel-arret-traitements

parce que ceci .

je vous conseille de bien reflechir à ce qui va pouvoir suivre après ce jeu de « justice » .

ecoutez juste les souhaits d attali en la matière ,

« Dès qu’il dépasse 60-65 ans l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n’est pas solvable. Je suis pour ma part en tant que socialiste contre l’allongement de la vie (des gens du peuple – ndlr). L’euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. »Jacques Attali, L’avenir de la vie, 1981

( on remarquera quand meme qu’ il n est pas pret à se l appliquer à lui même .pour montrer l exemple )

donc on imagine bien qu’ une personnes handicapée ça ne vaut pas bien cher non plus a ses yeux .

pour une personne qui veut comprendre les voies divines ; il entend parfaitement bien les voix de l adversaire .