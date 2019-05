Vincent Lambert doit-il mourir ?

Je me souviens encore de plusieurs qui avaient redoublé la seconde, la première, et cela ne les avait même pas empêchés de rater leur bac.

Le système d’instruction publique fonctionne à peu près comme une grande usine et, malgré qu’on en ait, de la manière la plus inhumaine. N’importe quel prof, pourtant, après quelques années de métier, ne peut pas ignorer la souffrance bien réelle des élèves qui ne parviennent pas à comprendre les choses les plus simples.

Me revient ce souvenir atroce : expliquant un texte dans une classe particulièrement difficile à cause d’un niveau moyen désespérant, je demande si tout le monde a bien compris. Une élève me fait signe que non. Je vais à sa table, je reprends mon explication en m’efforçant d’être encore plus clair, en développant un peu sur plusieurs points. Cette fois, avez-vous bien compris ?

-Non.

Les autres rigolent. je reprends mon explication, et je la reprendrai au moins trois fois avec quelques variantes, sans autre réponse qu’un « non » de plus en plus pathétique. Au désespoir de ne pas comprendre s’ajoutait évidemment l’humiliation d’être la risée des autres.

Faut-il laisser vivre des jeunes dont l’existence sera nécessairement une longue suite de souffrances et d’humiliations sociales ?

Tous ceux qui se trouvent plus ou moins exclus d’une société capitaliste où, ne sachant pas très bien nager, ils se retrouvent assez vite avec la tête sous l’eau, ne vaudrait-il pas mieux abréger leurs souffrance au lieu de les regarder, lentement, boire la tasse ?

Viva la muerte !