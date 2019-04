Vincent Lambert entre la vie et la mort.

10 ans de maltraitance imposée par une partie de sa famille (qui l’aime tant !) pour un état végétatif chronique jugé irréversible par toutes les expertises des médecins...

10 ans de souffrance pour Vincent qui de son vivant avait donné son avis sur ce point (laissez moi partir)...

10 ans de soins extrêmement couteux et totalement inutiles qui auraient permis de sauver des vies ou de mieux soigner beaucoup d’autres personnes...

Avec un tarif (estimé, et probablement très supérieur) de 1500 €/ jour X 365 (jours) x 10 (ans) on arrive à 5 475 000 €. Sans compter les frais annexes à charge de la société (expertises, frais de justice).

Que ces parents fassent donc preuve de responsabilité et prennent leur enfant chez eux ou assument intégralement le coût des soins de leur fils et que l’on cesse de parler de cette situation qui est un non respect de la dignité humaine telle que Vincent la souhaitait pour lui-même.

Et à tous ceux qui ne le savent pas encore : remplissez vos directives anticipées de fin de vie tant que vous pouvez le faire !

Quant aux opposants chroniques à l’euthanasie et à toute évolution de la loi qui n’arrêtent pas de faire lien odieux avec les nazis en faisant croire qu’on va zigouiller tous les vieux, alors que ce mot signifie « belle mort », répétons que ce choix qui est fait par certaines personnes ne s’impose à personne et ne regarde qu’eux-mêmes et leur liberté propre. Ça les emmerde ?