Vincent Lambert et Inès : en route vers une société eugénique ?

@Montdragon : je n’arrête pas de lire et relire votre post qui me laisse pantois ... Ainsi l’épouse a plein droit sur le sort de son mari, y compris le droit de décider s’il peut continuer à vivre, tandis que pour les parents c’est vos gueules les mouettes .... vraiment curieuse façon de définir les rapports entre un individu et ceux qu’à priori il aime plus que d’autres, savoir sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères .... il faut hiérarchiser l’amour .... curieuse vision de la famille ...