Vincent Lambert et la dignité de tout être humain, des plus vulnérables en particulier.

La dignite auquel tout etre humain a droit, n est pas respecter pour vincent lambert

C est devenue un enjeu de societe pour imposer une loi sur l euthanasie, car une frange de la societe la veux, mais sait tres bien que la majorite de la societe est contre....

Qui peut dire si vincent lambert n est pas conscient, car on ne sait pas tout, recement une personnne declarer cliniquement morte aux etat unis ( declarer mort cerebral ), c est reveiller sans sequel apres l enlevement de l intubation ..... Cela prouve notre ignorance de ce qu est la vie .....

D ailleur, la nouvelle loi sur le don d organe est inique, puisqu elle nous declare donneur d organe par defaut, sauf volonter contraire de la personne.... mais n est ce pas inique qu une institution decide de la propriete des organes d un etre humain ?

D ailleur pourquoi pas recuperer toute la personne tant qu on y est, on peut faire des boites pour chat et chien, plutot que de laisser pourir toute cette bonne viande en terre.... ou plutot que la bruler et augmenter cet effet de serre .....

Ca va sauver la vie de plein de chat et chien .... c est un argument ca .... ca sauve des vies ......

En bref, les institutions veulent s arroger de plus en plus de droit , car les sciences biologique progresse et si l homme eprouvette arrivait, toutes ses nouvelles loi serait bien pratique , sans parler du fait religieux, ce qui est encore un autre debat

Qu est ce que la vie et a qui appartient elle ?

Dans le cas de vincent lambert, je trouve la volonte de sa femme plus que derangeante, qu elle divorce et qu elle laisse cet homme suivre son chemin, pourquoi vouloir l euthanasier alors que ces parents ne sont pas d accord ?

J imagine parfaitement ayant un enfant la reaction des parents si le futur compagnon de mon enfant, dans un cas similaire, voulait l euthanasie.....

Ce qui est fait a cet homme est un outrage

La seule chose que je trouverait drole, c est qu il reprenne connaissance, la j imagine la tete du personnel medical, de sa femme et d une partie de la justice voulant l euthanasie, ne se retrouverait il pas dans la situations de tentative de crime avec premeditation ????

Ca pose d ailleur des questions concernant l hopital ou il est sois disant soigner ? Car il pourrait etre mis en cause, donc leur interet n est plus la vie de leut patient, mais bien son deces......