Vincent Lambert n’est pas en fin de vie.

sauf que actuellement, un patient peut être maintenu en état de survie très longtemps sauf si le coeur est foutu ou les deux poumons.

ce n’est pas le cas de vincent, en plus.

en 1900, tu pouvais crever d’une déchirure des intestins. en 1914, un médecin a remarqué que les blessés avec les tripes à l’air survivaient plus longtemps, il a donc extérioriser les intestins sur une baguette de verre = plus se survivants. plus tard la colostomie a été inventé avec un taux de survie bien plus important.

tant que tu n’es pas mort, tu as toujours une chance de survivre.