Vincent Lambert n’est pas encore sauvé…

Question douloureuse et délicate au plus au point, mais qu’entendez-vous par « sauvé » ? Voulez-vous dire par là « gardé sauf dans son état actuel » ou guéri et rendu à la vraie vie par la médecine ? Si je ne me trompe, c’est à la première définition que vous vous accrochez.

Ensuite, qu’entendez-vous par « dignité » ? Pensez-vous que l’on puisse établir une définition générale que l’on pourrait imposer à tous les cas particuliers ou pensez-vous que chacun a le droit de décider en partie ce qu’il entend par dignité pour lui-même ?