Vincent Lambert, sa vulnérabilité et son droit à la vie bafoué.

@ZenZoe : « Je vous laisse à vos certitudes sur ce que doit être une vie humaine. »

Mes certitudes sur la vie humaine est qu’elle est pleine d’aléas et de surprises, bonnes ou mauvaises. Mes certitudes sont celles d’Edith Piaf : « sans amour on n’est rien du tout » et l’amour n’est pas rationnel ni nationalisable. Vouloir tout programmer, tout normaliser c’est le contraire de la vie ! On nait par hasard et on meurt quand c’est l’heure !

J’ai été étudiant à une époque ou la contraception était plus que hasardeuse. J’ai eu des potes qui étaient papa à 20 ans. A l’époque ça n’était pas « convenable » d’avoir des enfants hors mariage, et celui qui engrossait une fille l’épousait. C’était la merde pour le pognon et pour les études, les parents etaient souvent furieux, mais il y a eu parmi ces « très jeunes mariés » des couples qui ont très bien marché et duré « pour la vieeeeu », d’autres pas.

Je dirai quand même qu’il y avait plutôt moins de ruptures et de divorces que maintenant ou l’on réfléchit pendant des décennies pour savoir qui l’on va ou non rester « en couple stable » et puis quand on l’a enfin décidé on merdouille pour faire un enfant parce que ça n’est plus l’heure (ben oui, trop jeune ça aurait empêché de partir en vacances à Honolulu ou à Chamonix !), on va vite en faire un en éprouvette parce que sinon ça ne marche pas, et quand enfin l’enfant est né on divorce dans l’année ! Ou pas ! C’est une vie dont on veut tout maitriser mais à mon humble avis ça n’est pas mieux qu’avant quand on acceptait la part du hasard !