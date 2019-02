Violences conjugales : par-delà les clichés en faveur des femmes

Source de l'image, textuellement :

“D’après le CDC : La violence relationnelle est la plus fréquente

dans les couples lesbiens, ensuite dans les couples hétérosexuels*,

puis dans les couples d’hommes gays. En d’autres termes,

le plus grand facteur de prédisposition à la violence dans une relation

est la présence d’une femme.

– *Les femmes initient 70% de la violence conjugale.

– IL EST TEMPS DE COMMENCER UNE CONVERSATION SUR LA TOXICITÉ FÉMININE”

Violences conjugales : un(e) partenaire sur vingt potentiellement violent(e) en comptant large, toutes sexualités confondues.

Néanmoins, il faut s'entendre sur la signification de ce « potentiellement violent(e) » ! ... La véritable question est de savoir ce que les un(e)s et les autres entendent pas « violence », même s'il faut évidemment dire que idéalement, l'amour est pur, c'est-à-dire non-violent, même s'il en conduit certain(e) à commettre l'irréparable dans un moment d'émoi, de transe, de folie ... et surtout d'insanité.

Faut-il avoir peur de l'amour pour autant ?

A la vérité, l'amour a toujours été passionné, passionnel et passionnant, sinon on n'en aurait jamais fait des caisses. Mais, comme on en a fait — comme on en fait toujours — et comme on en fera probablement encore longtemps — des caisses (des histoires, des romans, des aventures)... on peut largement se dire que l'affect amoureux (y compris sa stabilisation quotidienne dans « le bon sentiment » de couple, simplement pragmatique, surtout quand on envisage d'élever des enfants) ne mérite pas qu'on en ait peur.

De quoi a-t-on peur, au juste ?

Ce dont on a peur, c'est de la rencontre malencontreuse évidemment. De celle qui va simplement déplaire à celle — affreuse — qui pourrait violenter jusqu'à tuer, en passant par celle qui finira par décevoir, désoler, attrister, peiner, affliger voire brusquer. C'est que deux corps, deux coeurs et deux pensées se rencontrent dans l'amour, désirants devenir partenaires, et que l'on ne devient pas partenaires comme par magie — même quand on vit ça comme une magie, quand c'est bien vécu. Ce qui se passe pour tou(te)s dans ces cas-là, c'est la confiance.

Comment faire confiance ?

En vérité, cette question se pose rarement en toute clarté. La plupart du temps, on s'adonne à l'amour « comme on le sent », sinon ça ne nous semblerait pas assez magique — plaisant, heureux, jouissif, exaltant, affectif, attentionné, soigneux, serein, rassurant, etc. Du coup, même quand on pressent que « ça ne durera pas », on se laisse tout simplement aller à vivre l'instant présent, carpe diem comme on dit !... Sans cela, franchement, autant en revenir aux mariages arrangés, moi je vous le dis. Il faut pouvoir se fidéliser librement.

Aussi, la question de la confiance vient fatalement d'une manière ou d'une autre. C'est très clair au moment de « s'engager », car « passer la bague au doigt » comme on dit, c'est d'abord une alliance ! le nom des bagues (les alliances...) est justement là pour nous le rappeler !... mais même avant, réfléchissons une seconde : quand une relation dure, les partenaires apprennent forcément à connaître et reconnaître leurs tempéraments sur la durée. S'ils(elles) restent ensemble, c'est qu'ils(elles) finissent doucement par accepter leur partenaire « pour le meilleur et pour le pire ». Seulement que l'on s'entende bien :

« Pour le meilleur et pour le pire », cela signifie d'abord et avant tout « face aux situations qui se présenteront à travers le temps », que le couple est censé affronter en solidarité concrète, comme des allié(e)s. Par contre, si l'inquiétude, la peur voire le danger surviennent à l'intérieur du couple lui-même, à cause de troubles conjugaux causés par l'un(e) contre l'autre, c'est très simple : l'alliance est remise en cause, il y a mésalliance, voire violente inimitié.

A partir de quand la mésalliance n'est plus acceptable ?

Vraie question, à laquelle il n'est pas facile de répondre. En effet, de toute évidence, l'affect amoureux est passionné, passionnel et passionant. C'est-à-dire qu'il soulève forcément les corps, les coeurs et les pensées, jusqu'aux hauts-le-coeur !...

De fait, surtout pour les relations les plus faibles, il arrive que l'autre nous insupporte « sans raison », et quel couple n'a jamais éprouvé cela sur la durée « pour le meilleur et pour le pire » ?... C'est un affect possible que le dégoût, même s'il est souvent surmonté, et que la plupart du temps il n'est que le fruit de notre propre lassitude : l'autre n'y est évidemment pour rien « en soi », et c'est bien le plus triste parce qu'on ne veut pas lui faire de peine. La plupart du temps, y réfléchir à deux fois nous permet de retrouver nos bons sentiments.

Mais il y a des couples qui s'engueulent régulièrement, ou qui se font « l'amour vache » comme on dit. (Quand j'évoque cette possibilité, je pense toujours à Huguette et Raymond, dans Scènes de ménage. L'actrice jouant Huguette n'était pas très bonne, mais sa Huguette m'a fait de la peine plus d'une fois ! Je ne les trouvais pas drôles.) Le jour où l'un(e) perd le respect et malmène l'autre avec une malveillance volontaire, on entre dans le champ d'une violente inimitié, qui touche tous les sexes et genres. Dans ces affaires, il serait sot d'idéaliser les homosexuel(le)s (ils(elles) divorcent bien comme tout le monde) et monstrueux d'accabler les hommes (ce qui est pourtant le cas)... et c'est sans parler de la proportion d'hommes qui pourraient être acculés au suicide par des femmes, donc, suicides « évidemment » comptabilisés comme suicides, et non comme violences conjugales alors que... sachant donc que si un homme se défend d'une femme violente, il craint de la blesser en autodéfense car cela l'arrangerait elle, à avoir gain de cause (la bien-pensance allant « aux malheureuses victimes » et la honte « aux piètres et piteux sous-hommes »).

Bref, il ne faut pas avoir peur de l'amour, mais de ceux(celles) que je nomme personnellement « les arrogant(e)s salaces », c'est-à-dire ceux(celles) qui croient pouvoir s'arroger salacement quelqu'un(e) en situation de se livrer à eux(elles) sous le coup des passions amoureuses !

Faut-il avoir peur de la passion ?

Clairement, toute l'Histoire humaine nous enseigne que l'organisation matrimoniale des sociétés, est une vaste prévention contre les débordements de la passion, et non pas contre l'amour, dont tout le monde a toujours fait des histoires, des chansons, des aventures !... Il ne faut pas tout mélanger.

Comme on a toujours dit en confondant la passion avec l'amour : « l'amour (la passion) rend aveugle, le mariage (le bon sentiment amoureux) lui rend la vue », car il y a bien des mariages aimants, quoique dépassionnés. Mais même si les mariages sont moins fréquents et les divorces plus facilement engagés, des couples se forment toujours, et d'apprendre à se connaître leur permet « d'ouvrir les yeux » au-delà de la passion, sur la réalité de leurs bons sentiments amoureux pragmatiques... ou non.

Rien de tel, donc, que de se donner du temps, quand on aime ou veut aimer, et que l'on ne veut pas tomber des nues... ni, surtout, tomber dans une relation toxique, voire violente. Or ce temps, qui le prendra, à l'heure d'Adopteunmec, Meetic, Badoo et Tinder ?... Je vous le demande. Mais j'espère bien qu'on le prend.

Avant tout, retenez « qu'un(e) partenaire sur vingt potentiellement violent(e) », cela signifie avant tout que vous risquez de vous engueuler comme dans tous les couples, hélas de vous insulter parfois quand les bonnes manières craquent ou manquent, et au pire de donner un coup de pied dans la commode ou de casser un peu de vaisselle. Je ne vous le souhaite pas, c'est bien triste, mais c'est possible. L'émotion, c'est humain.

Et la mort ?

Quant à mourir sous les coups de votre conjoint(e), si l'on ne retient que les femmes (une mourant tous les trois jours sous les coups de son(sa) conjoint(e), procréatif ou lesbienne) voici le calcul : disons 150 mortes en comptant large (ici, les faits sont massivement constatés, le cadavre est là...) soit sur 50.000.000 d'adultes ( 150 / 50.000.000 = 0,000003 ) 0,0003% de chances de mourir sous les coups de votre conjoint(e) tout confondu, sachant que les couples lesbiens sont plus violents que les procréatifs !... et si on ne compte que les conjoints masculins, cela fait ( 150 / 25.000.000 = 0,000006 ) 0,0006% de chances de rencontrer votre tueur passionnel.

Calculs morbides ?

Mes calculs sont morbides, mais pas plus que ceux répandus dans les médias accentuant les clichés. Mes calculs disent bien ce qu'ils disent : ils disent que les médias laissent trop de place au discours antimasculin et antihétérosexuel, car il faut bien se rendre compte que sur une population aussi vaste, il y a hélas fatalement (c'est le cas de le dire) « un taux de roulement criminologique ». C'est comme pour les suicides (aujourd'hui très élevés) : toutes les sociétés connaissent « un taux de roulement suicidaire ». C'est triste mais ce sont des profils sociatriques déterminés, les majorités n'y peuvent hélas pas grand'chose.

Il faudrait être con(ne) pour en déduire que « ah bah alors ça va », car il faut bien prendre en charge les victimes sans préjugés (soit « les femmes forcément victimes, les hommes forcément salauds, les homos forcément idéaux »)...

... mais il faudrait être encore plus con(ne) pour en faire autant de plats médiatiques antimasculins et antihétérosxeuls bourrés de préjugés, notamment depuis nos années 2010. C'est pourtant là où nous en sommes, quand un journaliste de la « ligue du LOL » croit encore bon d'accuser « l'éternel masculin » (sous-entendu la pseudo-« éternelle connerie masculine ») alors qu'il ne le doit qu'à sa vilenie personnelle (et d'en rajouter en accusant tous les hommes au lieu d'assumer ses responsabilités « comme un homme »).

Les femmes sont des hommes comme les autres.