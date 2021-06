Vive le déconfinement, mais attention au relâchement !

« Grâce à la vaccination, la sortie de crise se dessine enfin. (…) Le vaccin est efficace. (…) La meilleure preuve, elle en est d’ailleurs dans la situation des résidents des maisons de retraite qui, vaccinés à plus de 90%, ont pu progressivement reprendre une vie normale. Notre enjeu principal aujourd’hui, c’est donc d’accélérer, encore et encore. (…) Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jour férié. Le samedi et le dimanche comme la semaine. (…) Nous tiendrons l’objectif que je nous ai fixé, à savoir que d’ici [à] la fin de l’été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés. Car c’est la clef pour renouer avec la vie. La clef pour rouvrir notre pays. » (Emmanuel Macron, allocution présidentielle du 31 mars 2021).