Yuca condamnée pour avoir contrarié le business des charcutiers

Le tribunal de commerce de Paris vient de condamner en première instance l'application mobile Yuca pour "actes de dénigrement" et "pratique commerciale déloyale et trompeuse" suite à une plainte déposée un peu plus tôt par la Fédération des Entreprises Françaises de Charcuterie-Traiteur (FICT). En cause, un avis négatif (mise en garde sanitaire) affiché par l'application lors du scan de produits charcutiers et un lien vers une pétition (lancée par Yuca, Foodwatch et la Ligue contre le Cancer)(1) demandant l'arrêt des additifs nitrés (2) dans l'alimentation.

Dans sa décision du 25 mai 2021, le tribunal reprend en grande partie les demandes formulées par la FICT. Notamment, il enjoint la société Yuca à : supprimer le lien vers la pétition, ne plus mentionner que "les additifs nitrés favorisent l’apparition du cancer colorectal et de l’estomac", indiquer par contre qu'ils sont "l'inhibiteur de croissance de la toxine botulique le plus efficace" et mentionner également que les doses actuellement autorisées sont "peu préoccupantes pour la santé humaine" (selon un avis de l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments -EFSA- de 2017). Le tribunal enjoint en outre la société Yuca à verser à la FICT 20.000 € au titre de dommages et intérêts et 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3).

La décision a de quoi surprendre. En effet, les informations trouvées sur l'application ne font que reprendre celles déjà avancées par la communauté scientifique. Evoquons pour commencer, le problème général des viandes transformées. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) les a classées comme "cancérogènes certains" (groupe 1)(4). Pour la France, l'agence Onusienne a estimé que, parmi les 346.000 nouveaux cas de cancer déclarés sur l'année 2015 (chez les personnes de 30 ans et plus), 4380 cas (dont 3880 de cancers colorectaux) étaient attribuables aux viandes transformées (5). Le CIRC a par ailleurs estimé (rapport de 2015 également) que chaque portion de 50 grammes de viande transformée quotidienne augmentait le risque de cancer colorectal de 18 % (6).

S'agissant du problème particulier des additifs nitrés (nitrates, nitrites), là non plus, les études ne manquent pas. Une précision doit toutefois être apportée. En réalité, ce ne sont pas les nitrates/nitrites en eux-mêmes qui sont cancérogènes, mais plutôt les composés qu'ils génèrent (nitrosamines notamment) lors de leur réaction avec les protéines de la viande (fer héminique notamment) et les sucs gastriques (7)(8)(9). Ainsi le CIRC a-t-il classé en 2010 ce type de nitrates/nitrites ("nitrates ou nitrites ingérés dans des conditions favorables à la nitrosation endogène") sur sa liste des cancérogènes probables (groupe 2A). Une information que les lobbyistes de la viande se gardent bien de mentionner lorsqu'ils rabâchent que la plupart des nitrates/nitrites alimentaires sont d'origine végétale...(10)

Bien évidemment, pour que les charcuteries avec additifs nitrés puissent être commercialisées, elles doivent répondre au cadre réglementaire. En 2008, le règlement du parlement européen et du conseil a établi, après avis de l'EFSA, la limite de 150 mg de nitrates/nitrites par kg de produit (11). 2008 ? et depuis ? Dans un avis de 2017, l'EFSA a indiqué que ces niveaux "constituaient (toujours) une protection adéquate pour les consommateurs" (ne jugeant ainsi pas nécessaire leur réévaluation)... mais en reconnaissant pour la première fois une faille : à savoir, des "incertitudes dans le domaine" et le besoin "d'études additionnelles" (sur "les niveaux de nitrosamines qui se forment dans les produits à base de viande" et "... le risque associé à certains types de cancer")(12).

Autre point à souligner : les limites par produit (ou kg de produit) ne tiennent pas compte des quantités consommées. Celles-ci peuvent varier selon le milieu social (la consommation de viandes rouges/transformées est plus importante chez les personnes à faible niveau d'études), la région (elle est beaucoup plus importante dans le sud-ouest qu'en Ile-de-France par exemple) ou encore les habitudes de chacun (13). Depuis 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) recommande de limiter la consommation de charcuteries à 25 g par jour (l’équivalent d’une demi tranche de jambon blanc) et Santé publique France à 150 g par semaine (14). Une recommandation peu suivie selon Santé publique France, qui indique que 63 % des Français dépassent cette limite (rapport de 2019)(15).

Au niveau politique, les choses semblent en tout cas bouger un peu. Fin 2019, un groupe de 50 députés a proposé un amendement (au projet de loi de financement de la Sécurité sociale) permettant de taxer les produits charcutiers avec additifs nitrés (amendement finalement rejeté)(16). Et au début de l'année 2021, un rapport de mission parlementaire est venu préconiser le bannissement progressif (d'ici 2025) de ces additifs ; un rapport s'appuyant sur les auditions de scientifiques, au premier rang desquels le professeur Axel Kahn (président de la Ligue contre le cancer), lequel a estimé que "le fait de traiter les charcuteries aux nitrites semblait être franchement corrélé" à une augmentation du caractère cancérigène de la viande (17)(18).

De leur côté, les industriels commencent à s'adapter. Ainsi le code français des usages de la charcuterie préconise-t-il désormais de ne pas dépasser la dose de 120 mg par kg (au lieu des 150 autorisés), certaines marques proposant même des charcuteries sans nitrites (segment très minoritaire du marché actuel mais en augmentation)(19)(20). Quant au gouvernement, il semble pour l'instant vouloir temporiser. Ainsi son ministre de l'agriculture, Julien Denormandie a-t-il déclaré en novembre dernier (lors de son audition devant la mission parlementaire sus-citée) "sur la question des sels nitrités... au moment où je vous parle, je ne sais pas", et indiqué s'en remettre à un avis de l'Anses (commandé en juin dernier et attendu courant 2021)(21)(22).

Quoi qu'il en soit, quand on connaît le rôle des lobbies, leur puissance, leur détermination à faire taire certaines vérités scientifiques qui les gênent ou à retarder certaines décisions politiques (cf. pour l'amiante, le tabac, les pesticides...), on ne peut que se réjouir du travail d'alerte mené par Yuca... et regretter la décision de justice qui vient d'être prise.

Notes et références

