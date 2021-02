2021 : Début de la fin pour la macronie ?

A un an et demi de la fin de ce quinquennat, peu nombreux sont les spécialistes politiques qui pensent soit que Macron se représentera, soit qu'il ait des chances dans l'affirmative d'être élu, au vu des 3 ans et demi qui se sont écoulés et surtout de la déflagration sociale et économique qui vont secouer sa fin de quinquennat.

Tous les voyants sont au rouge, dans tous les domaines. La responsabilité est bien sûr à mettre sur le compte de la conjoncture mondiale, mais aussi et surtout de la gestion erratique de ce pouvoir et de ceux qui l'exercent qui sont pour un grand nombre hors sol.

Comment avoir tout faux ? Le pouvoir en a fait la démonstration. C'est une leçon d'incompétence générale. Un parcours parsemé d'erreurs et bien sûr d'échecs qui en découlent.

De quelque côté que l'on tourne son regard, c'est attention danger ! Tout empire !

Normalement cet échec total de la macronie devrait conduire à son rejet en 2022, mais il y a un mais : l'absence d'opposition crédible. Alors qu'il devrait y avoir une alliance TSM (Tout sauf Macron) les oppositions ne cessent de se déchirer entre elles ou de s'auto détruire. Alors devant la situation catastrophique du pays, sauront-elles dépasser le moment venu leur bataille de chapelle ? La victoire n'est qu'à ce prix.

Nous sommes dans une tempête économique qui ne fait que se lever, à laquelle se surajoute un tsunami sanitaire sans précédent.

Un endettement colossal qu'il nous faudra bien rembourser un jour.

Un nombre de chômeurs qui va exploser.

Le nombre de faillites et les misères que vont entraîner ces confinements à répétition nous indique que la tempête sociale peut s'enclencher à tout moment. Le seuil de résilience est en train d'être dépassé.

Aucun des problèmes qui divisent ce pays depuis longtemps et que ce pouvoir promettait d'améliorer n'a eu un début de règlement.

-Une immigration de masse toujours incontrôlée avec Macron qui l'accélère comme jamais.

-Un islamisme qui se répand dans toutes les structures de notre société.

-Un communautarisme qui divise la divise au point que l'on parle de séparatisme, de partage et de face à face comme seules éventualités.

En effet comment un peuple si divisé peut-il se fédérer pour lutter et combattre contre cette situation terrible qui nous attend ?

Nous allons arriver à l'échéance où il faudra régler des décennies de trahison et d'incompétence des élus.

Tandis que Macron feint de dénoncer le séparatisme, décoloniaux, indigénistes et islamistes sont comme des poissons dans l’eau.

Le pouvoir devant les cataclysmes qui s'annoncent, nous parle de guerre contre le séparatisme , de lutte contre le communautarisme, de charte pour un islam de France, des projets qui ne sont que des coquilles vides.

Le pouvoir n'ose même pas employer les mots, alors comment guérir les maux. Le mot séparatisme fait peur dans la loi alors qu'il est déjà une réalité comme à Trappes ou les juifs, les chrétiens et les musulmans modérés ont fui cette ville islamisée et on ne veut pas voir que les islamistes en réalité ne sont pas dans une démarche finale de séparatisme, ce n'est pour eux qu'une marche vers la conquête.

Pour couronner le tout, on nous ressort la réconciliation des mémoires sur la guerre d'Algérie.

Cette guerre qui n'en finit pas de finir et qui reste une plaie parce qu'on y jette régulièrement du sel.

Décidément, comment réconcilier une France que l'on méprise, où l'on croise des gens qui ne sont rien, peuplée de gaulois réfractaires que l'on traite de criminels contre l'humanité et qui ne sont que 66 millions de procureurs. On s'ingénie pour des raisons obscures à attiser les haines et les rancœurs entre communautés dans une période où il faudrait au contraire les rassembler. Incompréhensible !

Peut-on diriger un pays quand on méprise son peuple ?

C'est la réflexion que se fait Michel Onfray

« On ne peut pas gouverner la France quand on méprise les Français »

LREM, elle, se berce de sondages ponctuels illusoires, confortés par les médias de désinformation, où certains journalistes font preuve d'une fausse naïveté ridicule. Ces journalistes ont la mémoire courte ou sélective.

Souvenons-nous de Hollande, après les attentats, sa cote de confiance avait atteint des sommets, et on connaît la suite.

Que Macron se méfie, devant le danger le troupeau se réfugie auprès du berger, mais le danger éloigné, il juge, se reprend et se disperse irrémédiablement en oubliant le pasteur.

Malheur au pays dont le prince est un enfant dit-on.

Pour couronner le tout, une ambiance « Orange Mécanique » une barbarie journalière et un ensauvagement que l'on se refuse à combattre.

Police sous équipée, non soutenue par sa Hiérarchie

Nouvelle filière d'immigration de « mineurs » isolés étrangers qui sont coupables de la plupart des actes de délinquances graves en ile De France.

Les caïds et islamistes continuant les uns à faire la loi, les autres de combattre la république et former une jeunesse à la haine de la France en toute impunité dans les quartiers difficiles.

Une législation bancale, une impunité source de récidives et un laxisme généralisé. La France entière est en train de devenir un coupe gorge.

De 2000 à 2020, le nombre d’homicides a bondi de 90% en France

Avec un pic de 4472 homicides en 2020, la France a enregistré l’un de ses pires scores depuis 20 ans. Le criminologue Alain Bauer parle « d’épidémie d’homicides ». Des années que l'on maquille la vérité, trafique les chiffres et qu'on nous prend pour des imbéciles.

En fait nous avons en France un triptyque létal.

-Un pouvoir qui ne veut pas voir le lien entre immigration massive et situation chaotique

-Des politiques qui soit n'osent proposer des mesures dures mais indispensables pour disent-ils ne pas stigmatiser et qui découragent les musulmans modérés par leur lâcheté et les jettent dans les bras des radicaux.

-Des partis qui pour des raisons bassement électorales déroulent le tapis rouge aux islamistes en incitant leurs députés à aller de compromis en compromission.

Leçons d’islamisme, comment acheter les maires.





Pour que la peur change de camp, il faudra prendre des mesures autrement dissuasives et exemplaires à l’égard de ceux qui ne respectent rien et qui pourrissent la vie de leurs concitoyens que celles prises par le pouvoir actuel.

Pour empêcher Macron de remporter une nouvelle victoire à la Pyrrhus en 2022, et enfin changer de politique, il ne reste plus qu’à espérer qu’une véritable opposition prendra corps et qu’un leader saura l’incarner en provoquant un rassemblement susceptible de répondre enfin aux attentes légitimes des Français !