A MORT CHARLIE !!!

Depuis quelques jours, c'est l'acharnement contre Charlie Hebdo, Insultes, injures et menaces de mort.

La cause, sa une qui est comme d'habitude fidèle à son style, la caricature et l'irrespect,

Cette fois, sur la défense de Tariq RAMADAN qui homme de piété et porte parole d'une partie des musulmans ne pourrait pas être attaqué pour des présomptions de viols et d'agressions sexuelles sur uniquement ces critères qui l'exonéreraient de toute suspicion.

Alors on peut aimer ou non Charlie Hebdo, personnellement je ne suis pas un fan de cette publication, on peut le critiquer pour ses outrances, on peut même en France déposer une plainte si on estime qu'il diffame ou appelle à la haine ou franchit la ligne jaune de ce qui est acceptable.

Mais en aucun cas, je repéte, en aucun cas, on ne doit accepter que des menaces de mort soient proférées à son encontre, contre ses dessinateurs. Nous sommes dans un état de droit, seul la loi décide de ce qui est acceptable ou pas, la loi de la république pas celle des religieux extrémistes.

Il est hors de question d'accepter que des fondamentalistes, extrémistes et Salafistes de tous poils viennent dicter leurs lois et fonction de leur extrémisme religieux décider de l'interdit dans notre pays.

Charlie a déjà payé très cher la conception rigoriste de ces extrémistes.

Basta, ça suffit !

Charlie brocarde tous azimuts toutes les religions et les politiques de tous bords.

On peut juger cela violent, injuste, excessif, mais pas condamner à mort son auteur, pas en France.

Tarik Ramadan est-il coupable ou pas ? la justice décidera suite aux plaintes déposées et aux enquêtes en cours.

Déjà ces extrémistes de tous poils ont sévi sur les réseaux sociaux, contre les femmes qui ont déposé plainte contre RAMADAN, les insultant , les menaçant de représailles et de mort. Inacceptable !!!

Quelques extraits des menaces et cris de haine et pas les plus violents, relevés par Marianne contre Charlie HEBDO

Moi fiché S ou pas, Charlie Hebdo ça va vite s'arrêter" ;

"C'est pour quand le prochain attentat chez Charlie Hebdo s'il vous plaît ???"

"Charlie Hebdo sont un tas de déchets, et s'il faut d'autres tueries pour le rappeler, je dis que ça ne nous ferait pas que du mal"

"Une erreur et on retiens (sic) la leçon mais vous voulez continuer à jouer venez pas pleurer quand y' aura vos corps en morceaux "

"Ils méritent un deuxième round Charlie Hebdo de mes couilles ça ne leurs (sic) a pas suffit" .

On a les 16.000 fichiers ''S''

Faut-il créer un fichier ''C...'', car ils me paraissent aussi dangereux sinon plus.

Souvenons-nous de Salman RUSHDIE.

Et des propos de Musavi Khomeini

« Au nom de Dieu tout puissant. Il n'y a qu'un Dieu à qui nous retournerons tous. Je veux informer tous les musulmans que l'auteur du livre intitulé Les Versets sataniques, qui a été écrit, imprimé et publié en opposition à l'Islam, au prophète et au Coran, aussi bien que ceux qui l'ont publié ou connaissent son contenu, ont été condamnés à mort.

— Rouhollah Musavi Khomeini

Il faut dire à ces salafistes et fondamentalistes qui sévissent dans notre pays que nous ne sommes pas en Iran.

Qu'ils ont obligation de respecter nos lois, et comme le conseillent les imams salafistes, leur façon de pratiquer la religion, n'etant pas négociable, si la France ne se plie pas à leurs exigeances en abandonnant les principes de la laïcité, ils devront rejoindre d'autres pays où l'exercice de leur fondamentalisme ne posera pas de problème.