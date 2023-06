À propos de la tragique disparition de Karine Esquivillon...

« Meurtre sur conjoint et non féminicide. Notre droit est plus rigoureux et moins idéologue que nos féministes de pacotille ! » ; « Un individu abject qui n'a même pas pensé à ses enfants préférant tenter de sauver sa peau en mentant, mystifiant, fabulant. » ; « N'est pas C. Jubillar qui veut. » (trois réactions, parmi d'autres, d'internautes lecteurs de "20 Minutes", le 17 juin 2023).