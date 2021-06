Accusé de clusterisme en 2020, Novak Djokovic répond de la plus belle des manières à Roland Garros

Le numéro 1 du tennis mondial, Novak Djokovic, qui au début de la pandémie de COVID-19, en février 2020, attribuait sa réussite sportive à une alimentation végétale saine, aujourd'hui également montrée être protectrice contre la COVID, a été accusé en juin 2020 d'avoir ni plus ni moins créé un cluster pandémique, après avoir organisé une tournée caricative sous la forme d'une exhibition sportive dans les Balkans, l'Adria Tour, qui, selon le quotidien L'Equipe, aurait viré au "cauchemar", du fait d'une "immense négligence générale".

"lls ont été totalement négligents, j’ai du mal à trouver les mots. C’était un spectacle d’épouvante." (Le Figaro)

En effet, quatre sportifs ayant participé à l'événement, dont Novak Djokovic ont été testés positifs au coronavirus...obligeant le champion à s'excuser publiquement :

"Nous avons organisé l'Adria Tour alors que le virus était affaibli, pensant que les conditions étaient réunies." (Novak Djokovic, FranceTVInfo)

Des sportifs testés positifs au coronavirus, vraisemblablement asymptomatiques et non malades, cela méritait-il une telle polémique de la part d'une véritable police covidiste médiatique ?

"Cet exemple du N.1 mondial (se retrouvant infecté) est peut-être le meilleur avertissement pour tout le monde : personne n’est intouchable face à un virus vicieux" selon un média serbe (L'Alsace)

Les médias avaient-ils toute leur santé mentale pour accuser des gens en bonne santé et résistants au virus de continuer à vivre, au lieu d'informer la population de la nécessité de suivre leur exemple, notamment sur le plan alimentaire ?

Novak Djokovic étant un sportif avec une alimentation prouvée diminuer les risques de COVID, nul doute que le fait d'avoir été testé positif n'avait aucune incidence sur sa santé, et qu'au contraire, son comportement alimentaire et sportif était plus un exemple à suivre pour la population et les autorités de santé afin de mitiger la pandémie.

Les personnes en bonne santé et suivant une hygiène de vie exemplaire doivent-elles dorénavant s'excuser publiquement de ne pas être à risque de développer de COVID grave et se terrer chez elles, dans la peur du virus ?

Les plus à blâmer lors de cette pandémie, ne sont-ils pas plutôt les omnivores mangeurs de produits alimentaires animaux et transformés, qui augmentent leurs risques de COVID en n'adoptant pas une alimentation végétale saine ?

Lors du tournoi de Roland Garros 2021, le numéro 1 mondial a répondu de la plus belle des manières à ses détracteurs, en surpassant mentalement et physiquement ses adversaires et en remportant le tournoi, montrant une fois de plus sa résilience en période de pandémie et les bienfaits de l'alimentation végétale sur la santé physique et mentale des individus.

Image : Novak Djokovic (YouTube)