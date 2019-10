Actualités de la langue française, octobre 2019

La langue française, l’une des plus difficiles, parmi les langues courantes.

Depuis des siècles encore et jusqu’à maintenant, les académiciens auraient pu la simplifier dix fois plus. Exemples parmi tant d’autres, on s’est évertué à donner une orthographe différente à des mots ressemblants alors que le contexte suffit à reconnaître leur sens. En grammaire, en conjugaison aussi, ces même garants du français auraient pu faire mille simplifications. Au lieu de cela, ils ne se comportèrent que tels des vierges effarouchées mijaurées : petits traits d’union en plus pour les nombres, règles nouvelles sur quelques mots composés ; dernièrement ; quelle révolution !

Cela me choque pour la simple raison qu’il y là un facteur, et pas des moindres à la perte de vitesse, sur le plan international du français. Je pense raisonnable, ayant beaucoup voyagé d’accepter le fait accompli : l’anglais est (en tout cas la première) langue mondiale. J’ai même vu des Chinois (pékinois et cantonais) et Indiens (Hindi et Bengali) l’utiliser entre eux.