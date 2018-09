Actualités impertinentes de la langue française (4)

Le plus gros destructeur de la Langue Française est la France elle même et surtout ses médiats.

Le on y est omniprésent et utilisé de manière inappropriée et inadéquate etc...

L’anglicisme y est omniprésent.

Le Français en France se porte si mal que les enfants dans la rue sont incapable de chanter leurs chansons préférées puisque rarement en Français propre.

Je ne parle même pas des fautes lourdes de français dans les chansons et films.

Triste époque.