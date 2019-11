Adèle Haenel, nouveau symbole de la lutte contre les agressions sexuelles et le harcèlement ?

C’est de grandes contorsions dans le milieu médiatique pour se défaire de se bourbier. La tâche est rude. Il faut bien dénoncer, mais en faisant des arabesques, pour ne pas « aboyer avec les chiens », et respecter la présomption d’innocence. J’aime assez ce qualificatif, d’ailleurs, dont se parent les pires canailles. Dans la voix de leur avocat surtout. « La présomption d’innocence » semble les faire encore plus blanc au sortir de la machine à laver, et ce programme spécial, qu’avant l’affaire en question.

J’ai entendu tous ces échotiers qui confessaient la dure réalité du métier de metteur en scène, confronté à l’obligation d’être un mentor, et de prendre la main des jouvencelles, mais en prenant des gants. Que dire de ce Polanski et de l’affaire « J’accuse », dont Zola n’aurait pas prévu les suites ? Le facteur sonne toujours deux fois. C’est le nom d’un bon roman qui a donné énormément de remakes. Cette affaire aussi et ça commence à bien faire. Est ce que Deneuve cette fois défendra Polanski ?.. « Il a payé assez cher »....La pauvre vient d’avoir un AVC et bien que mineur parait il, sur un lieu de tournage dans un film parlant justement du médical, elle ne sera surement pas en état de répondre. De cette affaire, plusieurs rallonges à faire en dehors de la question sordide, et criminelle, avec l’omega de l’affaire Epstein. La suffisance et le sentiment de toute puissance d’un oligarchie, sévissant comme à l’époque de Gilles de Rai, un pédophile et meurtrier notoire, qui finit brûlé tout de même sur le bucher, en dépit de son nom de de ses influences. Epstein est mort lui plus mystérieusement, et un médecin légiste prétend que ce ne serait pas un accident mais un assassinat... Quand un prédateur sévit au grand jour, au lieu de se cacher, il en dit autant sur l’époque dans laquelle il vit.