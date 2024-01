Affaire Alain Delon : ce que cela nous dit de la fin de vie.

Bonjour, Aristide

Copie d’un commentaire que je viens de poster sur un autre fil :



On ne peut en aucun cas réduire le cas Depardieu à la seule « affaire coréenne ». Les remous actuels vont bien au-delà, et à juste titre.

C’est en effet des pratiques répugnantes à l’égard des femmes — humbles le plus souvent — de certaines stars, jusque-là protégées par leur statut, qu’il est question !

Après plusieurs actrices et techniciens — soutenus par des milliers d’artistes et collaborateurs — qui ont livré, parfois avec des mots crus, leur vécu personnel ou évoqué les actes dont ces personnes ont été témoin, c’est au tour de Lio de s’exprimer. Voilà ce qu’elle dit, avec franchise et lucidité :

Sur les propos coréens :

« On ne peut pas réduire les propos de Gérard Depardieu, et toute l’affaire Depardieu, au fait qu’il parle du frottement du clitoris d’une petite fille de 10 ans qui est trop loin pour l’entendre. »

Elle a évidemment raison. Mais Lio ne s’en tient pas là : sur les dérapages récurrents de Depardieu et des autres prédateurs sexistes et sexuels des milieux artistiques, voilà ce qu’elle dit

« C’est tout ce que l’on peut faire sur un plateau depuis des années, avec la complicité de tout un milieu, qui est en cause aujourd’hui. Ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent. J’en ai été victime, je ne suis pas la seule » !