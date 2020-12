Affaire Zecler, un sommet de la manipulation politico médiatique

Je trouve curieux que, lorsqu’on parle d’affaires concernant la police, l’argument de base soit de dire qu’il n’y a là pas le moindre problème et que ces actes sont le fruit de « personnes isolées ». C’est comme si on ne considérait pas le terrorisme international et coordonné mais isolément, individu par individu.

Vu le nombre de bavures propres à ce corps et de manipulations via les ministères, les scores de la police en termes de droits des citoyens et de violences sont tristement hauts. On a beau se moquer des méthodes de la police russe ou chinoise...et pourtant...

Ensuite, on refuse catégoriquement de parler de « violences policières » alors que c’est le cœur même du sujet. Alors, si on a pas le droit — même symboliquement, par ce « vous n’avez pas le droit de » prononcé par notre cher Mao national et son ministre de la répression — d’en parler, il n’y a pas de débat et les problèmes vont empirer.

En France, il n’y a plus depuis bientôt trois présidences plus de débats publics autres que ceux orchestrés par les autorités qui définissent les limites du sujet surtout ce qu’on est « autorisé » à dire ou pas. Sinon, gare au déluge de dénigrements, d’insultes, de diabolisation sur tous les supports possibles...jusqu’aux examens psychiatriques obligatoires mandatés par « Justice » (politisée) et la prison...

On enchaîne, par vengeance, en balançant le « casier du témoin » en disant, comme l’auteur le fait si bien, « que ce n’est pas un ange ».

Honnêtement, je doute de la légalité de révéler le casier judiciaire — à la télévision qui plus est — de la personne incriminée (à tort ou à raison). Et dans cette situation, cela ne prouve rien du tout et jette directement le discrédit sur cette personne (innocente ou non) en plus de justifier l’intervention policière même si totalement en dehors du cadre et injustifiée.

La même chose a été faite à Raoult ou toute personne s’opposant, volontairement ou non, au pouvoir et l’idéologie en place — ...jusqu’au procès de collectifs de médecins.



Avec de telles images, il n’y a pas de doute possible et ceux prônant la « présomption d’innocence » sont d’une mauvaise foi maladive.

Les « policiers » ont déjà, dès le départ, commis au moins deux infractions avant de le plaquer comme un malpropre contre le mur et ensuite le rouer de coups (sans parler des insultes mais on entend rien hélas). Et on ose parler d’innocence et d’un « innocent pas innocent ». La blague...

La fin est une apothéose magistrale avec ces dingues qui brandissent des flingues face à un type seul et désarmé, qui reçoit un lacrymo alors que sa seule action à ce moment précis est de bloquer la porte pour ne pas se faire à nouveau tabasser.

Autant prendre un tank pour écraser une mouche. Grotesque. Inadmissible. Honteux.

S’étonner qu’il ait des « positions anti-flic » ? Avec de pareilles images ? Qui n’en aurait pas sérieusement ?

Qui, je vous le demande, a confiance en la police et la justice ? Personne.

Pour ma part, il y a quelques années, j’ai pris le train où se trouvait un petit groupe de noirs — des jeunes tout à fait normaux et qui ne dérangeaient personne. Ils sont descendus trois stations plus tard, où attendait la police (pour quelle raison d’ailleurs).

Et bien elle n’a filtré que les gens « trop basanés »...Donc tout le groupe en question qui n’avait en soi causé aucun problème. Aucun.