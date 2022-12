Alerte : Une orthographe en chute libre au nom de l’égalité et de la bienveillance

Il faut dire que dans le privé aussi, les exigences en la matière ont laissé leur place à la recherche du profit. Partout dans le domaine de l’édition, les media, le cinéma, on préfère avoir recours à un ’’stagiaire’’ sous-payé et sous-formé plutôt que des vrais professionnels, compétents et qualifiés, pour écrire, corriger, traduire etc. On voit le résultat ...