Algérie : Le peuple vaincra !

Le 37ème vendredi du soulèvement populaire algérien coïncide avec le 65ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération. Les dates (2019-1954) se télescopent. L’histoire se répète. Le 1er novembre (bis) vient d’avoir lieu. La symbolique est trop forte. La mémoire de la révolution hante les esprits.

Voici ce vendredi résumé en quelques mots :

Intensité

Il s’agit d’un vendredi intense sur tous les plans. Le peuple a été au rendez-vous en grand nombre. Les grandes villes du pays ont drainé des foules importantes venant de partout. Les rues d’Alger (la capitale) étaient noires de monde. Comme d’habitude, les slogans étaient puissants, incisifs et bien ciblés. Le peuple est devenu un acteur politique de premier plan. Il cherche à se libérer du joug de la dictature de manière civique et pacifique.

Beauté

La beauté était partout, sur les visages et dans les cœurs. L’ambiance sonore et l’environnement visuel portaient les signes d’une victoire proche. Tout le monde était content et fier de défendre son pays, sa patrie chérie.

Harmonie

Ce vendredi a montré au monde entier un peuple solidaire et fraternel. Les clivages régionalistes et idéologiques cultivés par le régime en place ont fini par s’effondrer. Les hommes et les femmes de l’Algérie ont marché ensemble, côte à côte, au même rythme. Les voix se sont mêlées dans l’honneur et la grandeur, donnant lieux à des mélodies qui vont droit au cœur.

Dignité

Le peuple algérien est loin de céder aux pressions de la caste dirigeante. Sa cause est noble. La refonte du système politique est une nécessité historique. Pas de concessions à ce sujet. Ce vendredi, il a marché contre le régime dans la dignité. Il a marché pour ses droits confisqués. Il a dit non à la dictature militaire, mais il a dit oui à une Algérie libre et démocratique.