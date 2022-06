Allons-nous vers une guerre civile ? Le résultat des législatives est un pas de plus dans cette direction !

Certains le nient d'autres le craignent, de nombreux observateurs le prévoient à plus ou moins long terme.

Pour l’instant ce ne sont que des supputations, quoique certains disent que des attaques de commissariats, des agressions répétées sur la police, des attaques de bandes de 400 personnes qui agressent et détroussent, violentent des supporters comme cela s'est produit à la sortie du stade de France, ce sont déjà les signes d'une guerre civile en gestation.

Surtout que pour les pouvoirs successifs, il semble impossible de rétablir l’ordre par crainte de déclencher une révolte tournant à la guérilla en cas d'incidents graves.

Un pas important de plus vient d'être franchi par les Français par leur décision d'envoyer en nombre à l’assemblée trois groupes dont deux qui vont par leur idéologie accélérer la probabilité de cette guerre civile.

En effet au parti du président à qui l'idéologie mondialiste interdit de prendre les mesures régaliennes nécessaires, s'ajoute à l'assemblée une forte représentation de la NUPES dont on connaît, pour une partie l'islamogauchisme , et pour l'autre le communautarisme viscéral qui interdira toute mesure protégeant la France de cette immigration de masse.

Le RN qui fait pourtant un score remarquable inattendu, 89 Députés sera de ce fait dans l'impossibilité de faire passer certaines de ses mesures pourtant essentielles concernant l'immigration de masse, mère de toutes les batailles,le durcissement des lois sur la délinquance, l'action de la police et le renvoi des clandestins et délinquants étrangers entre autres. L'islam radical lui continuera de proliférer.

Car quels sont actuellement les symptômes qui annoncent cette guerre civile contre lesquels nous n'aurons plus les moyens de lutter

Le communautarisme, la ghettoïsation, la multiplication des quartiers de non droit, l'armement quasi militaire des bandes, l'ensauvagement orange mécanique, la dictature des minorités, la progression de l'islam politique. Le Burkini, la prolifération des tenues islamiques dans les écoles ne font qu’aggraver le danger !

Les causes du danger

Elles sont connues depuis plus de 30 ans, mais les pouvoirs successifs ont renoncé et décidé de ne pas les combattre pour des raisons idéologiques ou à cause d'une lâcheté lourde de conséquences.

Les problèmes régaliens :

-Une immigration de masse incontrôlée et incontrôlable qui interdit toute intégration et bien sûr toute assimilation . Les Français à chaque consultation sont contre cette immigration mortifère, mais le pouvoir fait la sourde oreille..

À la question : « D’après vous, est-ce qu’il ya trop d’immigration en France ? » 65% des Français répondent « Oui ». Sondage récent mené par l’institut CSA

-Impossibilité de faire nation dans de telles conditions,

cette immigration se déversant dans les quartiers déjà défavorisés et de non droit, ajoutant la violence à la violence et la pauvreté à la pauvreté.

Dans les bandes des 400 ou plus qui ont commis des agressions à la sortie du Stade de France lors du match Réal Madrid-Liverpool, on a dénombré et arrêté nombre d'immigrés étrangers, de clandestins et de personnes ayant déjà une OQTF. Ils auraient dû être expulsés depuis longtemps, mais le pouvoir tergiverse et laisse faire.

-L'islamisme même dans des pays jugés pas trop radicaux mérite toute notre attention et nous inciterait à lutter sans pitié contre sa prolifération chez nous car le danger est mortel.

Athée égyptien accusé de malade mental et expulsé d'un plateau TV / 11 février 2018

-Une justice d'un laxisme total qui est du aussi au manque de personnel, de moyens, et qui ne peut faire exécuter les peines de prison, faute de places que le pouvoir a promises et non construites.

-un ensauvagement type « Orange mécanique » qui gagne même les coins les plus reculés du pays.

Les problèmes économiques :

Nous avons des feux rouges partout qui laissent présager de tensions genre gilets jaunes mais puissance 3.

-Une inflation galopante qui va amputer le pouvoir d'achat,

-une dette faramineuse qui nous écrase et dont le seul remboursement des intérêts va dégrader le budget de la nation.

-Un taux de croissance en berne, un chômage qui va augmenter et qui est déjà un des plus hauts des pays de l'Union Européenne .

.Le manque de respiration démocratique de notre régime. L'abstention premier parti de France !

Le référendum serait la solution de renouer avec une véritable démocratie, mais les pouvoirs successifs s'y refusent. Ils continuent de gouverner contre de la volonté populaire.

Le peuple dans un réveil tardif, après une longue période électorale au cours de laquelle aucun des sujets de fond qui préoccupent les Français n’aura véritablement été abordé, a refusé à Macron les pleins pouvoirs, ne lui accordant qu'une majorité relative et divine surprise il a envoyé à l 'assemblée 131 députés NUPES et fracassant le plafond de verre permis, l'élection de 89 députés du RN.

Le groupe RN à l'Assemblée nationale (89 députés) est plus important que le groupe LFI (72). Et les députés élus sous l'étiquette Nupes sont bien loin de la majorité auto-proclamée.

Mais il n'y a pas de majorité alternative car nous n'avons qu'un brouillon de proportionnelle.

avec une proportionnelle intégrale, vrai reflet des législatives, Macron n'aurait eu que 168 députés au lieu de 245

le RN 121, reconquête 28 et les LR 73.

Le peuple en élisant 89 députés du RN a cependant fait de ce parti, le premier parti d'opposition et clairement fait savoir que les problèmes d'immigration, d'identité, de sécurité, de justice, étaient des problèmes prioritaires.

Je pense que pour certains d'entre eux c'était la mère des batailles pour éviter le chaos.

Mais quelle sera leur déception et leur révolte quand ils verront que la composition de cette assemblée ne permettra pas de faire passer les moindres mesures sur ces sujets.

On aura donc pendant ce quinquennat l'aggravation de l'immigration de masse, des hordes de délinquants qui continueront de proliférer dans l'impunité, notre police subissant des refus obtempérer auxquels elle ne pourra pas répondre, des agressions de plus en plus nombreuses et violentes, et des quartiers de non droits de plus en plus hermétiques et islamisés.

La guerre civile peut donc naître de la conjonction des éléments sécuritaires et communautaires, sur lesquels le parlement ne pourra légiférer malgré le poids du RN, et des problèmes économiques qui vont s'aggraver.

Qui sont ceux qui ont alerté sur la probabilité de cette guerre civile et cela depuis longtemps ?

Il y a nombre de politiques qui prédisent qu'elle aura lieu si le nécessaire n'est pas fait rapidement, or l'indispensable ne peut plus être mis en place.

Des politiques , des écrivains, des militaires en retraite et d'active de tous grades qui ont publié des tribunes d'alerte.

Les Français qui en majorité lorsqu'on leur pose la question sont très inquiets.

Quand Gérard COLLOMB quitte le ministère de l'intérieur en 2018 il annonce craindre une guerre civile en France dans 5 ans, c'est à dire en 2023.

Auparavant Hollande parlait de Partition du territoire

Macron a parlé de partage et a osé répondre à Marine Le Pen

que : « si elle faisait voter une loi sur l’interdiction du voile elle déclencherait une guerre civile »

En clair il y a des minorités qui n’acceptent pas les lois de la république et qui veulent dicter leurs lois. Alors peut-on continuer longtemps dans la résilience dans tous ces domaines ?

Doit on se soumettre et tout accepter de peur que ne survienne une guerre civile, qui plus on tarde à agir, plus elle sera inévitable et rapide, ou tenter de la désamorcer en prenant des mesures adéquates, étouffant dans l’œuf toutes velléités !

D'autant plus que le peuple de France ne craint pas seulement une guerre civile il est encore plus pessimiste et plus désespéré.

Le peuple de France craint la disparition de sa civilisation actuelle.

Un sondage de la Fondation Jean Jaurès, daté de février dernier, estime que 65 % des Français sont en accord avec le fait que “la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années à venir”.