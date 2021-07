Amazon : la loi du silence

ou comment le géant américain impose son diktat dans notre pays

Afin de se racheter une image respectable, Jeff Bezos patron d'Amazon, tente à travers ses publicités de se faire passer pour un bon samaritain. Il embauche des minorités, il crée plein d'emplois etc...On aurait presque la larme à l'oeil. Mais ne nous y trompons pas !

En effet, la société Amazon est bien connue pour ses agissements douteux pour ne pas dire frauduleux à l'encontre des acheteurs et des vendeurs. On ne compte plus les accusations et condamnations pour ventes de contrefaçons d'une part (Chanel, Louboutin etc). D'autre part pour les fermetures abusives des comptes vendeurs, lesquels de victimes, deviennent accusés en justice ! Ces clotures intempestives ont conduit le géant de la vente en ligne à être assigné en justice par Bercy qui a gagné son procès !

Ventes de contrefaçons, l'illusion des bas prix : témoignage

Vous êtes consommateurs et pensez réaliser de bonnes affaires sur Amazon. Or la place de marché propose un nombre élevé de contrefaçons. D'où les prix défiants toute concurrence mais le Père Noël n'existe pas. En façade la société de Jeff Bezos admet et fait mine de lutter contre ce type de commerce frauduleux sur sa marketplace. En réalité il n'en est rien, c'est même tout l'inverse ! Les contrefaçons c'est sa poule aux œufs d'or.

L'expérience vécue par une personne de mon proche entourage étant révélatrice je me permets de la partager. Après avoir protégé la marque de son produit (un jeu de cartes) à l'INPI, elle décide de le mettre en vente sur Amazon. Bien mal lui en a pris. Au bout d'un moment le site suspend son compte vendeur sans raison valable. Quelque temps plus tard elle découvre qu'un vendeur tiers propose son jeu à un prix 3 fois inférieur, bien qu'elle soit la seule à gérer son stock. Premier constat : ses cartes ont été contrefaites. Second constat : Amazon a effacé sa page produit et sa biographie afin de favoriser la concurrence déloyale engendrée par le vendeur du jeu contrefait. En bref Amazon l'empêchait de vendre son produit original et autorisait dans le même temps la commercialisation des contrefaçons, et ce, sans le moindre scrupule !

Par conséquent, elle signale immédiatement les faits, preuves à l'appui, au support vendeur qui ne daigne pas réagir. Et pour cause Amazon avait plus à gagner avec un produit 3 fois moins cher (puis 5 fois moins cher dans un second temps), qui se vendait mieux évidemment. Pour faire valoir ses droits elle engage un avocat. Suite à la réception de la mise en demeure, après s'être engagé officiellement à retirer les contrefaçons et afin de contourner sournoisement l'interdiction, Amazon n'hésite pas à autoriser la mise en vente du produit litigieux sur ses sites étrangers. Et pour couronner le tout ils font passer le vendeur floué pour l'escroc ! Apparemment ils seraient coutumiers du fait d'après le témoignage d'un commerçant ayant subis le même type de préjudice qui se voit condamné à indemniser Amazon...(voir son témoignage sur Marianne.net).

Stratégie machiavélique d'Amazon : le chantage à l'emploi

D'autre part ses nombreux détracteurs dénoncent la mesquinerie du géant américain baffouant le respect de l'environnement et des emplois locaux de notre pays. Et sous prétexte d'en créer de nouveaux, la multinationale aurait tous les droits ! Et pire, elle serait même au-dessus des lois. Pour parvenir à ses fins Jeff Bezos avance à couvert afin de s'implanter en toute discrétion dans des zones protégées et autres : "À chaque fois, la multinationale avance masquée. Elle sous-traite à d’autres entreprises l’achat du foncier, le dépôt du permis de construire et l’édification des bâtiments, qu’elle loue par la suite. Plusieurs sociétés immobilières servent de cheval de Troie. "

Ses lieux d'implantation relèvent d'une stratégie bien rôdée. Amazon cible des territoires récemment désertés par l'industrie où le chomage est florissant. Ainsi elle s'assure d'emporter le marché en faisant jouer la concurrence. La carotte des recettes fiscales ça marche à tous les coups. Tous les moyens sont bons pour faire plier les élus pris à la gorge. "Les élus sont donc prêts à s’agenouiller devant la multinationale. À Boves, près d’Amiens, on n’hésite pas à voir Amazon en sauveur. En 2017, alors même que l’entreprise était en contentieux fiscal avec Bercy, Emmanuel Macron inaugurait la nouvelle plateforme. " (source Reporterre.net).

Que conclure de tout ceci ? Les mots manquent mais fort heureusement les images et les faits parlent d'eux-mêmes...