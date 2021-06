Au revoir les enfants.

RakotO@



Cette connaissance intime de sa finitude, je viens de l’écrire, peut soulager. Les égalitaristes sont ravis de savoir que la mort tombe sur tout le monde, sans distinction de classe sociale, sexe, ethnie





Alors voilà que le « scribe-brouillard » RakotO, ( ou un disciple avec qui il partage les touches-pâtée , semble nous sortir un resucée de confession, déjà pré absout de tous péchés .

« La connaissance INTIME de sa finitude »

Soit ! Elle est intime ! Elle ne concerne que celui qui sent la porte de la vie se refermer, et sieur RakotO se fiche éperdument de savoir qui est le responsable, employé quinquennal, préposé à ce genre de job, et qui a si bien fait son travail de Croque la Mort !

« La mort tombe sur tout le monde »

La belle phrase bateau, qui ne justifie rien de rien, surtout quand la mort vous tombe dessus, parce que on vous la balance, comme un frigo du haut d’un immeuble, et que les gens qui procèdent à ce genre d’hypocrisie meurtrière, le font sciemment sur des populations qui se sentaient en sécurité sur le trottoir de la vie, où on leur à pourtant dit et assuré, que c’était là, qu’ils devaient se tenir.

« Sans distinction de classe sociale, sexe, ethnie »



Voilà une belle affirmation à l’emporte pièce, qui fait d’autant plus fausse note, qu’elle semble oublier (malencontreusement) l’âge, des principaux condamnés par cette « non distinction », qui pour diluer le poison, ne parle que de ce qu’on ne peut réfuter dans l’inexorable..

Seulement voilà, cet oubli en devient l’élément « injustifiable » de toute cette mascarade et de responsabilité coupables.

Oui, ce post est un brouillard soft, de détournement de culpabilité, que ce cher servant RakotO, s’empresse de mouiller de sa bave productrice, du copier collé d’ordres honteux.

Pauvre servile ! Pauvre serf vil !

Comment peut on trouver une justification à sa vie, comme simple brouillon taché, ou au mieux, comme bavette à un « Schnouffé » qui le CON somme, à aspirer que selon ses addictions ?????