Au secours, mon patron me rend fou !

En 2019, mon boss m’a pris pour un con... j’ai démissionné, je me suis mis à mon compte... je fais le même boulot qu’avant en gagnant 25% de plus (la marge qu’il se mettait dans la poche) et surtout, je n’ai plus aucun compte à rendre à une tête de noeud,plus d’entretiens annuels bidons où le but est de vous dénigrer pour prouver que vous ne méritez rien, plus de pots où tout le monde s’emmerde, plus de soirées merdiques organisées par la boite. Quand j’étais salarié, je devais remplir des bordels indiquant mes « skills », tout ça, je ne fais plus et je me suis libéré de tous les bullshits jobs qui vous demandent de remplir des machins sans intérêt, de suivre des formations sur la diversité, sur la mixité, etc...