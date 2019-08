Au secours sainte GRETA ! La dictature écologique, cache sexe des vrais problèmes du pays

Comme il faut absolument détourner l'attention des français des vrais problèmes auxquels ils sont confrontés et auxquels nos gouvernants n'ont pas de réponses ou de volonté de réponses, tous les jours de l'aube au crépuscule, sur toutes nos chaînes d'information' c'est la grande saga du réchauffement climatique.

On offre au peuple un os à ronger et un mot d'ordre auquel il est interdit de se soustraire, sous peine de paraître pour un mauvais citoyen

Il faut sauver la planète !

Suivant les cours enseignés à l'ENA sur la manipulation des masses,

on retrouve dans cette manœuvre les ingrédients principaux

- la stratégie de la diversion.

- S'adresser au public comme à des enfants en bas âge souvent en se servant d'enfants.

- Utiliser le registre émotionnel, ce qui permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements. (La Terre se réchauffe dangereusement du fait des seules activités humaines (sic), ce sera terrible pour nos enfants : résultat, les carburants seront encore plus taxés).

-Remplacer la révolte par la culpabilité. Vous êtes seuls responsables de vos malheurs, par manque d'intelligence de volonté ou d'efforts. Conséquence au lieu de se révolter, on culpabilise.

Nos gouvernants, relayés complaisamment par les médias nous bassinent sans relâche avec la pollution, la canicule.

Les chaînes 'd'information' permanentes sont devenues des chaînes d'alerte météo.

Posons-nous la question

Pourquoi cette écologie devient-elle si prégnante et presque totalitaire ?

Les raisons en sont surtout politiques.

Nos dirigeants en France se frottent les mains, ils ont trouvé un moyen de culpabiliser le peuple, de l'infantiliser, afin de faire passer en douce des réformes contestables.

Cette argumentation écologique est cynique et fausse en tout cas en ce qui concerne la France ?

Notre pays n'est responsable qu'à 0,9% de la pollution mondiale

« Avec 9,84 milliards de tonnes de CO 2 émises en 2017, la Chine est de loin le premier émetteur de gaz à effet de serre, devant les États-Unis et l'Inde.

Avec des émissions de 356 millions de tonnes de CO 2 en 2017,

la France fait partie des bons élèves, grâce à son industrie nucléaire, contrairement à l'Allemagne encore dépendante du charbon. »

Source futura planète

Cela n'exclut pas qu'il faille que nous soyons attentifs a faire baisser notre taux de pollution, à faire que l'air que nous respirons dans les grandes villes soit moins vicié, à prendre des habitudes de consommation moins polluantes et plus écologiques, mais pas au point d'accepter cette croisade destinée à nous pressurer sans relâche, à nous faire culpabiliser et cela pour une seule raison, masquer les vraies difficultés et les mesures difficiles qui vont s'empiler.

Professeur des universités, ancien directeur adjoint de l'environnement à l'OCDE, Rémy Prud'homme voit dans l'hystérie écologiste un caprice d'enfant gâté et une pulsion totalitaire.

Il voit aussi dans le comportement de l'U.E des contradictions folles

le matin on encense la prêtresse GRETA

l'après midi on signe le CETA

De qui se moque-t-on ?

L'U.E déconne

Tout est fait pour détourner l'attention des français des vrais problèmes. Tous les moyens, même les plus infantilisant sont employés, marchez à l'ombre, buvez, ne faites pas d'efforts inconsidérés, habillez-vous légèrement, peuple ignare et stupide, l'état vous materne.

La récupération cynique et parfois pour certains naïve de ce vrai problème n'a que ce but, l'omerta sur les vrais problèmes que sont dans l'ordre pour tous les pays de l'U.E, l'immigration, le terrorisme, donc la sécurité, la situation économique et pour notre pays en particulier, le chômage, le pouvoir d'achat et le manque de démocratie vraiment représentative.

On a même fait appel à sainte GRETA qui du haut de ses 16 ans nous menace des pires fléaux. Les députés Français l'ont appelé au secours.

Le catastrophisme écologique est en train de devenir une religion

Greta Thunberg invitée d’honneur des QAG : certains se rebellent contre cette mascarade''l’Assemblée se couvre de ridicule. ''L’écologie a besoin de savants, pas d’une ado manipulée et manipulatrice.''

Cette demoiselle, Cassandre en peau de lapin ne nous promet pas des lendemains qui chantent ou qui déchantent, mais pas de lendemains du tout.

“Greta Thunberg” : « Je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez, que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours et que vous agissiez. »

Laissons la donc à ses affres et à ses démons personnels et essayons d’appréhender l'écologie autrement que comme une religion extrémiste.

Pour rallier les jeunes à son panache vert, Greta Thunberg a lancé une idée imparable

inciter les jeunes du monde entier à faire la grève de l'école tous les vendredis. Pas folle la guêpe !

Ces pauvres jeunes que l'on affole en leur faisant croire que leurs parents, de sales égoïstes, ne se préoccupent pas de leur avenir.

Certains étudiants poussent le bouchon encore plus loin

Ils inventent le chantage à l'écologie « Je ne viendrai pas travailler chez vous si vous tournez le dos à l'écologie. Tel est le message lancé par plus de 24.000 étudiants dans un manifeste d'un nouveau genre.

Alors le problème du réchauffement climatique existe, on ne peut le nier mais il n'est ni le seul, ni le plus prégnant et de loin.

Oui bien sûr, nous sommes d'accord pour la lutte rationnelle contre le réchauffement climatique, mais refusons l’infantilisation obscurantiste, la morale dénonciatrice et la terreur distillée par cette jeunette un tantinet illuminée.

Jadot, chevalier vert de l'écologie, partisan du libre échange, de la libre circulation des biens et des personnes, de l'abandon des frontières qu'il juge inopportunes et criminelles est en réalité l'idiot utile du capitalisme et des puissances financières, du système parasitaire mondial qu’il dit combattre et dont le fonctionnement du libre échange est une atteinte grave aux mesures à prendre pour défendre l'écologie.

Dans les prochaines élections, nous verrons ce qu'il pèse, je prends le pari, il ne pésera pas très lourd.

On ne doit pas rançonner les Français au nom d'une écologie punitive et injustifiée et se servir de cette cause pour le manipuler en pratiquant l'omerta sur leurs problèmes quotidiens.