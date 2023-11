Auto : une goutte bienvenue de protectionnisme dans le fatras bureaucratique

Une France un (tout petit) peu moins naïve

penser que la france a adheree au neoliberalisme de maniere naive est d’une grande naivete. Nous avons fait comme notre maitre nous disait de faire, et comme le patronat le voulait.

Il y a peu roux de bezieux a dit que nous prendrions le risque du RN, et nous allons le faire. La phase d’imperialisme neoliberale etant erminee, nous allons relocaliser et recreer la misere necessaire a l’emploi industriel, et tout le monde sera content que la france se « ressaisisse », surtout ceux qui ne se retrouvent pas sur les chaines de montage