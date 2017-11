Bac : mention danger avec Blanquer

« Ensuite, en quoi le bac ne serait pas déjà un tremplin vers le supérieur aujourd’hui ? »

car il ne représente plus rien, a part sanctifier des trous du cul qui le resteront toute leur vie,







quand on le donne (enfin qu’on l’offre) à 80 % d’une classe d’age et qu’année après année on en baisse la difficulté pour maintenir ce ratio, il est évident qu’obtenir le bac ne fournit plus le cursus nécessaire aux études supérieures.





les bancs des facs dans les 90’s offraient déjà un spectacle désolant du niveau déplorable de l’intellect des étudiants français,





la fin des 90’s entérinait la situation, avec un gros % de quasi analphabètes placés dans des filières « voies de garage » aussi inutiles que coûteuses.





ce qui laisse suggérer que 30 ans après les facs françaises sont devenues des cours des miracles.





Vous avez une dent contre le contrôle continu, on comprend mal pourquoi tant il donne d’excellent résultat et discipline des individus que le système actuel ne destine qu’a devenir des « putes à riches »









c’est déjà le cas et depuis bien longtemps,





reste que le nivellement généralisé par le bas tel que le bac le promeut en permanence apparaît bien pire que ne pourrait le faire un renforcement d’une réalité qui dérange mais qui est elle fonctionnelle dans les faits.





enfin pour Blanquer j’en attend pas grand chose non plus