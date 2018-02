Bac, rapport Bergé : en marche dans le mauvais sens sur l’éducation

cet examen national est le seul moyen d’assurer une véritable égalité entre les élèves, et éviter une forme de discrimination géographique.

Il ne faut pas donner trop d’importance à un diplôme qui n’en est pas un. Le

baccalauréat n’est qu’une autorisation pour accéder aux études supérieures

et ne sert absolument pas à décrocher un travail

.

Est-ce que pour autant l’obtention de cet examen prouve que l’élève a reçu la formation nécessaire pour passer au niveau supérieur ? non !