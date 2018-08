Bataclan : Renaud Camus appelle à manifester contre les concerts de Médine

Dans un communiqué publié le dimanche 19 août sur le site du CNRE, l'écrivain Renaud Camus, auteur du célèbre ouvrage "Le Grand Remplacement", s'oppose fermement à la tenue de deux concerts, prévus les 19 & 20 octobre 2018, du rappeur Médine dans la salle de spectacle désormais tristement célèbre du Bataclan, site principal de l’attentat islamiste du 13 novembre 2015 qui a entraîné la mort de cent vingt neuf personnes et en a blessé trois cent cinquante quatre autres.

Selon Renaud Camus, qui rappelle les liens troubles du rappeur Médine Zaouiche avec les islamistes des Frères musulmans et des Indigènes de la République, "si les Français acceptent cela ils accepteront tout", considérant que "s’ils consentent à cette humiliation après toutes les autres, à cette profanation après toutes leurs églises vandalisées, à ce soufflet spectaculaire après les incessants égorgements, meurtres et viols de l’été, ils tourneront la page d’eux-mêmes, ils n’existeront plus comme peuple".

Suite à la pétition lancée en juin 2018 pour s'opposer à la tenue de ces concerts, un appel à la manifestation est désormais lancé pour empêcher la tenue provocatrice des concerts de Médine Zaouiche au Bataclan, "ligne de partage des eaux idéale, pour le peuple français, entre l’acceptation de la mort et son refus, entre la collaboration et la résistance, entre l’avilissement final et le sursaut salvateur" conclut-il.

Grégory Roose