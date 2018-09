Beau temps pour un mois de septembre

Pour chacun d’entre nous, le dérèglement climatique est la faute de tous les autres, comme à chaque fois,

@Amaury Grandgil





Il serait peut-être opportun de relire le bouquin de Jean Delumeau sur les « grandes peurs » qui ont traversé les société jusqu’à ce siècle des Lumières où il avait cru bon de limiter son étude, ce qui était un peu normal : l’émergence du rationalisme à l’époque classique devait logiquement mettre un terme à ces grands délires collectifs. S’il était encore vivant, il pourrait ajouter une suite et étudier ce thème du réchauffement climatique qui marque un effondrement du rationalisme.







On sait désormais par beaucoup d’études plus précises que celles des historiens du XIXe siècle, lesquels voyaient dans le moyen-âge une époque de ténèbres, que la grande peur d’un an mil qui devait coïncider avec la fin des temps n’a jamais vraiment existé. La grande peur du réchauffement climatique, au début du XXIe siècle, et de ses conséquences apocalyptiques, en revanche, existe bel et bien, et nous en sommes les témoins médusés. Ne pas y croire, ce serait de l’ordre de l’hérésie, et j’avais entendu par hasard sur une chaîne télévisée, une Corinne Lepage souhaiter qu’on commençât à considérer les climato-sceptiques comme des criminels contre l’humanité.





En revanche, on ne veut toujours pas croire aux progrès de l’IA. Or, la singularité technologique surviendra bien avant le milieu de ce siècle, dont les conséquences seront bien plus spectaculaires que celles de n’importe quel dérèglement climatique. Je ne pense pas pour autant que ce sera une catastrophe ; ce sera simplement la fin de l’intelligence biologique et de la prééminence humaine sur la planète.