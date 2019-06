Bébés à Vendre, le lancement de la commercialisation est annoncé par le gouvernement

Le premier ministre vient de l'annoncer. La PMA actuellement réservée aux couples hétérosexuels “en âge de procréer”, sera étendue à toutes les femmes, célibataires ou couples lesbiens, et donc la GPA suivra très rapidement, égalité oblige.

La fabrique d'orphelins est lancée.

On pourra commander un bébé en France comme on commande sa nouvelle voiture, le délai de livraison sera de 9 mois.

Bon, aujourd'hui la commande se fait auprès d'autres pays, c'est le prix d'une voiture haut de gamme, pas touche pour le vulgum pecus, pas possible pour « ceux qui ne sont rien », c'est réservé aux premiers de cordée.

Marc-Olivier Fogiel : « Ce n’est pas la génétique qui m’a fait père, c’est le désir »

C'est ce que nous confirme FOGIEL, qui va de plateaux TV en plateaux TV vendre son livre et qui nous informe que la France n'est pas encore prête pour la GPA, techniquement s'entend, et qu'il faut pour le moment aller faire son marché aux USA. Alors il nous raconte une histoire à dormir debout, que les donneuses d'ovules les distribuent par bonté d'âme, que les mères porteuses ne se sentent pas mères et qu'elles font cela avec un désintéressement quasi total, des gens admirables, et que tous les intermédiares qui se remplissent les poches au passage sont eux aussi admirables parce qu'indispensables par la qualité de leur intervention.

Aussi admirables que notre Bourdin national qui fait venir sur les plateaux une dame qui par pure amitié se propose de porter l'enfant de son ami homosexuel.

Quel talent ce Bourdin, nous présenter la marchandisation des corps féminin, ce nouvel esclavage comme un don de soi admirable.

On loue le corps des femmes pour assouvir son désir sexuel, on le louera pour satisfaire son désir d'enfant. Quel mépris pour la femme et pour l'enfant. Le droit à l'enfant qui supplante les droits de l'enfant.

L'adoption qui serait un bienfait pour un orphelin et pourrait satisfaire leur désir d'enfant, ils n'y pensent même pas, ils veulent en faire fabriquer un.

L'enfant a le droit et la nécessité d'avoir un père et une mère à chaque fois que cela est possible c'est une réalité vieille comme le monde .

Quand un enfant serre sa mère dans ses bras, il serre le corps qu'il a habité pendant des mois, duquel il est indissociable, qui lui a tout donné, amour, nourriture, vie, afin qu'il soit ce qu'il est, et cette émotion, cette communion il les garde quel que soit son âge.

Un enfant est le fruit de deux amours qui s'accouplent, il ne peut être le fruit de deux égoïsmes et de manipulations médicales diverses. L’amputer de mère est le priver d'une part d'humanité qui lui est indispensable tout au long de sa vie.

Le père lui aussi est indispensable, le rendre orphelin de père c'est le priver d'exemple, d'amour, d'appui et de règles de vie, c'est le laisser démuni et sans préparation devant les réalités de l'existence qui n'est pas un long fleuve tranquille.

Cet achat est pour l'instant réservé aux riches qui ont un désir d'enfant irrépressible et qui bien sur doivent satisfaire tous leurs caprices, et le peuvent puisque qu'ils ont le sésame, l'argent.

Mais ne désespérez pas le bébé low cost arrive, bon vous n'aurez pas du premier choix, mais il sera prévu une clause, satisfait et remboursé.

Les usines à Bébés fonctionnent, elles sont à trois heures d'avion. Demain elles seront disséminées sur tout le territoire.

Triste constat,

Les sociétés s'effondrent par la dissolution des mœurs et le déni des valeurs essentielles et des repères .

La mort de la cellule familiale sonne le tocsin de notre société.

Le mariage est une institution qui a été créée pour fonder et sécuriser une famille, le lignage comme on disait autrefois, pour la préservation de l'espèce, dont la garantie est l'enfant, cet enfant qui nous nous offre une part d'immortalité puisqu'une part de nous mêmes vivra en lui.

Le galvauder, le saboter en y intronisant une pantomime ridicule, le ''mariage pour tous'' a ouvert la boite de pandore.

Qui dit couple dit enfants, donc droit à l'enfant, et comme pour faire un bébé il faut être deux, un homme et une femme, et que dans cette configuration c'est impossible, alors on prend des substituts fournis par la technologie, et on vote des lois pour mettre en place la PMA élargie et demain la GPA.

Nous sommes une société qui tue la priorité de l'enfant, alors qu'il est notre survie, et que sans lui notre avenir s'éteint.

Et pendant que nous n'arrivons pas à renouveler nos générations, on continue dans l'absurde.

Une IVG détournée de son but premier, et qui sert de contraception.

Une banalisation du divorce, 50% des ménages se séparent.

L'enfant dans cette tourmente, est ballotté entre une mère, et un père qu'il ne voit que très rarement dans de nombreux cas.

On marie des couples qui ne peuvent se reproduire, et la natalité s'effondre.

Pauvres et tristes clowns que nous sommes devenus, qui au nom de

''il est interdit d'interdire'',

pensent que toutes les libertés et nouveautés sont constructives et positives. Que la technologie doit être obligatoirement mise en pratique. Le progrès, c'est souvent l’obéissance à un maître assassin, la consommation compulsive à tout prix, même en vendant son âme.

On devrait relire Gargantua de RABELAIS.

« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. »

Alors les migrants ceux que certains appellent ''barbares'' parce que pas aussi évolués et progressistes que nous, qui arrivent de toutes parts, et aussi ceux qui sont déjà chez nous et qui condamnent ces pratiques, vous savez ceux qui rejettent le mariage pour tous, ne veulent pas de l'IVG, si ve n'est dans des cas de détresse ni parfois de la contraception, ni encore moins de la PMA et jamais de la GPA, ce qui ne sont pas aussi modernistes que nous, ne sont-ils pas appelés à nous remplacer ?

Est un Mal ? Est-ce une fatalité ? Un mal ce n'est pas évident.

Par contre je crois que c'est une fatalité, quand une société invente au fil des technologies, au gré de ses égoïsmes, des lois sociétales suicidaires, elle se condamne à la disparition et au remplacement inéluctable.

Ce ne sont pas les soi-disant ''barbares'' qui nous assassinent, mais comme cela s'est passé pour d'autres civilisations, la société qui se suicide.

Alors difficile pour ceux qui veulent limiter une immigration massive, pour sauvegarder la nation, l'identité, la culture, d'être entendus quand l'état est incapable ou réticent à trouver des solutions pour le renouvellement des générations et que la société que l'on offre est un repoussoir à l'assimilation.

Certains essayent et vont peut-être réussir à sauver l'esprit de famille et de nation, Orban, Salvini et quelques autres.

Alors pour ceux qui sont contre une immigration massive, incontrôlée, qui sont pour la préservation de la nation, de la cellule familiale, de la culture, du patrimoine, comment peuvent-ils défendre cette option salvatrice, si des lois sociétales et la pression des lobbies LGTB qui ont les faveurs du pouvoir les condamnent à la disparition ?

Nos dirigeants qui sont nombreux à ne pas avoir d'enfants sont-ils les mieux placés pour faire voter des lois qui détruisent la cellule familiale ?



Les chefs d’État des principaux pays de l’Ouest-Union européenne n’ont pas d’enfants : Emmanuel Macron, le président français, n’a pas d’enfants. La chancelière allemande Angela Merkel n’a pas d’enfants. Le Premier ministre britannique Thérésa May n’a pas d’enfants. Le Premier ministre italien Paolo Gentiloni n’a pas d’enfants. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte n’a pas d’enfants. Le Premier ministre suédois Stefan Löfven n’a pas d’enfants. Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel n’a pas d’enfants. Le Premier ministre écossais Stefan Löfven n’a pas d’enfants. Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker n’a pas d’enfants.

https://www.medias-presse.info/les-emblematiques-dirigeants-de-lue-nont-pas-denfants-en-marche-vers-le-suicide-collectif/74160/

Ces apprentis-sorciers du libéralisme sauvage croient-ils que tout s'achète dans cette société qu'ils veulent mondialiste ?